Ifølge medier i Honduras skal FIFA etterforske kampen mellom Norge og Honduras, etter anklager om kampfiksing.

Ifølge avisen La Prensa i Honduras bekrefter presidenten i det honduranske fotballforbundet (Fenafuth), Jorge Salomón, at kampen mellom Norge og Honduras i U20-VM skal etterforskes av FIFA etter anklager om kampfiksing.

Norge vant som kjent kampen hele 12–0, der Erlend Braut Haaland scoret ni (!) mål for Pål Arne «Paco» Johansens gutter.

En av dem som reagerte var TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Står seg greit denne. Honduras må ha fått betalt for å tape stort, og den oppgaven løste de forbilledlig. Noen med kontakter i Honduras-leiren tjente nok gode penger på denne kampen, for i mesterskap som dette kan man nesten sette det man vil underveis i kampen. https://t.co/khrdzkfGC5 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) May 30, 2019

– Jeg synes det stinker sånn som Honduras opptrådte i går. Vi skal ikke ta all ære vekk fra de norske spillerne, men for meg var det bare en trist kamp å se hvordan Honduras fremsto, sier TV 2-eksperten VG fredag morgen.

Solomon mener det er normalt at FIFA etterforsker saken, på grunn av det unormale resultatet.

– Vi signerte en forståelse med FIFA om transparens. Da er det naturlig at de kommer til å reagere. Vi i fotballforbundet kommer ikke til å gjøre noe, det er FIFA som går frem med granskingen. Etterforskningen er en del av en internasjonal protokoll. På grunn av resultatet velger FIFA automatisk å handle, det er normalt, sier Solomon ifølge den honduranske avisen.

Til La Prensa sier presidenten at han tror det var nervene til Honduras spillere som var mye av grunnen til stortapet.

– Jeg tror det var alle nervene til guttene og mangel på koordinasjon. Jeg håper til Gud at det var grunnen, for guttenes skyld, uttalte Solomon.

Haaland: – Får en dårlig følelse

Haaland fikk naturlig nok stor oppmerksomhet etter sine ni mål mot Honduras. Ingen har noen gang scoret ni mål i en og samme VM-kamp. Etter den enorme scoringsprestasjonen er Haaland også suveren toppscorer i U-20 VM. Det er et stort gap ned på listen, der nestemann har tre mål så langt i mesterskapet.

I pressesonen fikk rekordknuseren spørsmål om han trodde kampen ble utsatt for kampfiksing.

– Nei, det tror jeg ikke, svarte spissen, og utdyper:

– Jeg blir nesten litt irritert når jeg hører sånt. Det er bare usaklig å si, egentlig. Jeg kjenner at jeg får en dårlig følelse når du spør om det, så det er ikke vits i å snakke om, svarte Haaland på spørsmål fra et felles pressekorps.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Det hørtes merkelig ut

Norges U20-trener, Pål Arne «Paco» Johansen, fikk også spørsmål om kampfiksing i pressesonen etter gårsdagens kamp.

– Det hørtes merkelig ut. Jeg har sett Honduras spille i ni kamper. Jeg har sett at hvis du spiller som Uruguay spiller mot dem så vinner du, men du vinner lite. Men om du spiller som New Zealand og oss selv, så er det måten å slå dem på. Så jeg føler at vi traff på kampstrategien, sa «Paco» til et felles pressekorps.

Treneren ville naturligvis aller helst snakke om hvilken opptur seieren var for Norges spillere.

– Vi fikk et tidlig mål og ga oss ikke. Vi ville bare vise oss frem fra A til Å. Så jeg tror første og fremst det var en god prestasjon, og en godt gjennomført kamp. Og når man går inn til pause med et slikt resultat (5–0 til Norge), tror jeg det blir litt sånn. Det var flere som var langt nede etter de to tidligere kampene, så dette betydde mye for selvtilliten vår, sa han.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Norges kaptein Leo Skiri Østergaard var heller ikke overbevist om at det er snakk om kampfiksing.

– Det tror jeg ikke noe på. Vi spilte, og trengte mål. Hadde vi ikke trengt mange mål, hadde vi slappet mer av. Så da vi trengte så mange mål og ikke stoppet før dommeren blåste av kampen blir det så mange mål. Når de i tillegg ligger under med fem til pause, blir det slik. Så det tror jeg ikke noe på, mener Brighton-spilleren.

Saken oppdateres.