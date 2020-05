Kritikken hagler og det koker i Tennisforbundet

Den nye ledelsen i Norges Tennisforbund har fått nok å gjøre. Det er opprør i deler av norsk tennis.

Tennisen er i hardt vær, men presidenten håper at granskning skal gi de svarene som etterlyses. Foto: Stein J. Bjørge

Thomas A. Wettergreen (58), som er trener, arrangør og tidligere president i Norske Tennisveteraner, er blant mange som har reagert på det som har kommet frem hos TV 2 og NRK den siste tiden.

Torsdag sendte han ut en pressemelding der han ytrer sin bekymring for pengebruken i Norges Tennisforbund. Telefonen hans har ikke stått stille etterpå.

Wettergreen mener Norges Tennisforbund har brukt for mye penger på drift og for lite på bredde de siste årene.

– Dette er en ukultur som nå er kommet til overflaten. Jeg stilte noen spørsmål om dette allerede på tinget i 2017, hva pengene brukes til, men fikk for lite informasjon.

Tennisforbundet har 28.000 medlemmer.

Krever granskning

1. mai måtte Alexander Kjær gå av som generalsekretær i Tennisforbundet. Årsaken var at han hadde spilt i tennisanlegget på Hasle i Oslo selv om det var koronastengt.

Ifølge nettsiden Tennis-Norge slo dette ned som en bombe i tennismiljøet.

Nå har flere klubber tatt til orde for en uavhengig granskning av Tennisforbundet.

Mandag kunne TV 2 melde at Oslo Tennisklubb (OTK) og Holmenkollen Tennisklubb (HTK) begge ønsker en uavhengig gjennomgang av Norges Tennisforbund, samtidig som de understreker at de har full tillit til administrasjonen.

– På generell basis har jeg tillit til dem. Jeg vil bli overrasket om det skulle vise seg at det er solid korrupsjon som har funnet sted. Men når det kommer en del beskyldninger, så er det greit å undersøke om det er hold i de. Det vil også være bra for forbundet, sa daglig leder Reidar Nilsen i Oslo Tennisklubb til TV 2.

Alexander Kjærs avgang som generalsekretær i Tennisforbundet vakte stor oppsikt. Foto: Erik Johansen

Mange har engasjert seg

Thomas A. Wettergreen har de siste dagene fått en rekke henvendelser fra folk som er involvert i tennismiljøet på ulike måter, som er sterkt uenig i disponering av midler og ressurser.

– Jeg skal stå for det jeg mener, sier Wettergreen, som håper at alle ting som har dukket opp, gjør at Tennisforbundet åpner opp for alt de har og får frem hva pengene er brukt til de siste årene.

Han krever innsyn og at alt kommer på bordet.

Og nå skal forholdene granskes, ifølge et skriv Norges Tennisforbund sendte ut onsdag. Spesielt det rundt bruken av bonusavtaler. Ifølge NRK er det svært uvanlig at et særforbund i norsk idrett opererer med bonusavtaler for at ledere skal holde budsjettet.

Flere medier har nå fått innpass på hovedkontoret og gitt full adgang til regnskap, regninger og annen nødvendig dokumentasjon for å kunne gjøre sine granskninger.

– En krevende tid

Tennispresident Lars Gjerdåker innrømmer at det har vært krevende den siste tiden, men sier:

– Vi har ikke noe å skjule.

Han ønsker en ekstern granskning velkommen og håper at medlemsmassen engasjerer seg i alt de vil ha innsyn i.

– Vi må stå rette – det vil si finne alle bilag og reiseregninger. Vi er en liten organisasjon som også skal holde i driften.

Presidenten forteller at den tidligere generalsekretærens bonusavtale fra 2015 kom som et resultat av forhandlinger.

– Han stilte noen krav. Det kom også som et resultat av at vi hadde hatt tre generalsekretærer i løpet av ett år, sier Gjerdåker.

Han var ikke i styret den gangen.

Gjerdåker tilbakeviser imidlertid at en større del av budsjettet går til drift og elite.

– Det stemmer ikke. Jeg vil si 80 fordeles til bredde og 20 til elite. Det er en generell styringsregel. Men da fordeler vi som eksempel lønnskostnader på bredde og elite. Hele budsjettet vårt blir et definisjonsspørsmål hvordan du rydder.

Aftenposten har ved flere anledninger forsøkt å komme i kontakt med tidligere generalsekretær Alexander Kjær uten å lykkes.