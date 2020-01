Klæbo dropper helgens verdenscuprenn: – Jeg er lei meg

Johannes Høsflot Klæbo er blitt forkjølet og reiser derfor ikke til helgens verdenscuprenn i Dresden.

Johannes Høsflot Klæbo er blitt forkjølet og deltar ikke i helgens renn i Dresden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det melder Norges Skiforbund onsdag ettermiddag.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke reiser til Dresden for å konkurrere i helga, sier Klæbo, som søndag avsluttet Tour de Ski med 3.-plass sammenlagt.

– Jeg hadde virkelig gledet meg til å konkurrere både på 100 meter fredag og i verdenscupsprinten lørdag. Nå som jeg er blitt forkjølet får jeg bare avfinne meg med at jeg må se rennene på TV hjemme i Trondheim. Jeg lover å komme sterkere tilbake.

Av de norske løperne som fullførte Tour de Ski var Klæbo den eneste som i utgangspunktet skulle gå rennene i Dresden. Alle de andre fikk konkurransefri til helgen.

Etter den avsluttende Tour-etappen uttalte Klæbo at han ville bruke noen dager på å bestemme om han ville reise til Tyskland.

– Kjennes det greit ut og jeg har lyst, så drar jeg. Er jeg fortsatt sliten og lei, så hopper jeg nok over, sa han. Forkjølelsen tok avgjørelsen for ham.

Klæbo har vunnet de 13 siste sprintene han har vært med på i verdenscup og VM. Etter fredagens verdensserierenn i supersprint (100 meter) er det individuell sprint lørdag og lagsprint søndag i Dresden, begge i fri teknikk.

Harald Astrup Arnesen fra Team Veidekke Innlandet erstatter Klæbo i den norske troppen.

