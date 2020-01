Arsenal slet lenge. Så reiste de seg.

Slo Leeds i FA-cupen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

20 år gamle Reiss Nelson (t.v.) ble matchvinner for Arsenal. Her feirer han sammen med Alexandre Lacazette. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

ARSENAL - LEEDS 1–0

Arsenal er klar for 4. runde i FA-cupen etter 1-0-seier over Leeds. Hjemmelaget imponerte ikke stort mot Marcelo Bielsas menn, men gjorde jobben og vant.

Det var et Arsenal-lag som kom med flere etablerte spillere i startelleveren - David Luiz, Sokratis, Sead Kolasinac, Granit Xhaka, Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette og Mesut Øzil startet alle mot et Leeds-lag som hadde med seg to debutanter.

Likevel var det Leeds som var best i den første omgangen.

Arsenal og Granit Xhaka var frustrerte etter en dårlig førsteomgang. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Piping

Etter enveiskjøring mot Arsenal sitt mål de første 45 minuttene, ble hjemmelaget pepet på av publikum.

20 år gamle Reiss Nelson ble matchvinner med sitt mål etter 55 minutter. Fra to meter pirket han inn ledermålet til Arsenal.

Gjestene i lyseblått hadde sine muligheter til å utligne, men klarte ikke overliste reservekeeper Damián Martínez i Arsenal-buret.

Arteta og Arsenal har to strake seire. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Møter nordmann

Dermed skal Mikel Artetas menn nå møte Joshua Kings Bournemouth til dyst i den fjerde runden.

Etter en tung start som Arsenal-trener med en uavgjort og et tap, har Arteta nå ledet laget til to strake seire - 2-0 over Manchester United onsdag og 1-0 over Leeds mandag.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 22:53 Oppdatert: 6. januar 2020 23:19

