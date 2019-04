Friidrettsstjernene Mo Farah og Haile Gebrselassie er i en åpen krangel etter at Farah skal ha blitt ranet mens han bodde på et av Gebrselassies hoteller i Etiopia.

Britiske Mo Farah, som blant annet har vunnet fire OL-gull på langdistanseløp, er for øyeblikket i en heftig krangel med etiopiske Haile Gebrselassie.

Gebrselassie vant i sin tid to OL-gull på langdistanseløp, men har nå lagt opp. Etiopieren driver nå med hotellvirksomhet, noe som er sterkt medvirkende til krangelen mellom de to friidrettslegendene.

Krangelen startet da Farah uttalte seg om saken under søndagens pressetreff i London, som han var til stede på i forkant av sin deltagelse i London Marathon.

Farah fortalte på pressekonferansen at han ble frastjålet en klokke, to mobiltelefoner og om lag 28.000 kroner i kontanter 23. mars, da han bodde på et av Gebrselassies hotell i Addis Abeba i Etiopia.

– Jeg er bare så skuffet over Haile, innledet Farah på pressekonferansen, ifølge BBC.

– Arresterte fem personer

Farah skulle trene til London maraton, og forteller at han selv låste verdisakene inn i kofferten sin. Mens han var på trening, hadde gjerningsmennene brutt seg inn i den låste kofferten og stjålet verdisakene.

– Noen har tatt pengene og den fine klokken jeg fikk av min kone. Klokken har en affeksjonsverdi og kan ikke erstattes, sa Farah ifølge Sky Sports.

Farah sier videre at han ringte politiet, som arresterte fem personer fra personalet. Disse ble senere løslatt.

– Deretter sendte jeg Haile en melding om hva som hadde skjedd, men han svarte ikke. Han sa ingenting, selv om det er hans hotell, sa briten.

Ifølge avisen The Guardian viste Farah også frem en tekstmelding, som han hadde sendt Gebrselassie ut av frustrasjon.

«Jeg vil informere deg om at jeg er skuffet over at du ikke har gjort noe forsøk på å finne de stjålne pengene, og spesielt klokken min. Jeg har prøvd å kontakte deg over telefon flere ganger. Vit at jeg ikke er ansvarlig for hva jeg sier under pressekonferansen i London, og hvordan det vil påvirke inntrykket av deg og forretningen din», sto det i meldingen.

Anklages for utpressing: – Holdt nag mot meg i to år

Gebrselassie har vurdert å gå rettens vei etter Farahs anklager. Ifølge BBC mener etiopieren at Farahs tekstmelding var et forsøk på utpressing.

Gebrselassie sier at alle gjester som besøker hotellet hans får et tilbud om å bruke en safe eller å oppbevare pengene hos personalet, om man bærer et beløp på mer enn 3000 kroner i kontanter. Ifølge hotelleieren skal Farah ha avslått dette tilbudet, noe som ikke gjør Gebrselassie og personalet ansvarlige.

Gebrselassie, som har vunnet fire VM-gull i langdistanseløp, hevdet å ha fått inn flere meldinger om «skammelig oppførsel» om Farah.

– Han ble anmeldt til politiet for å ha angrepet en gift utøver på treningsrommet på hotellet, sier Gebrselassie ifølge The Guardian.

I et intervju med Telegraph Sport uttalte Gebrselassie seg om hvorfor han tror Farah kommer med tyveri-anklagene. Friidrettstreneren Jama Aden, som ble arrestert under et dopingraid i Spania i 2016, ble nektet inngang på Gebrselassies hotell i Etiopia.

– Hans nag mot meg startet da jeg nektet Jama Aden til hotellet mitt. Jeg var leder for det etiopiske friidrettsforbundet på den tiden. Han var sint på meg da ... og så etter måter for å ta hevn for dette, sier han.

Farahs talsperson sier at briten er svært skuffet over disse anklagene, men håper likevel å løse situasjonen.

– Vi vil ønske Mr. Gebrselassie eller advokatene hans velkomne til å kontakte oss så vi kan løse denne saken, sier talspersonen.