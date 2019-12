«Jeg så Start som favoritt. Så dukket Tom Nordlie opp på Åråsen igjen.»

KOMMENTAR: Mange i Lillestrøm er skeptiske. Men Tom Nordlie (57) har reddet fotballag før.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tom Nordlie ble presentert som Lillestrøms redningsmann tidligere denne uken. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Lørdag spilles den første kampen om en plass i neste års eliteserie. Jeg tenkte at Start ville ordne dette over to kamper mot Lillestrøm.

Nå vet jeg ikke lenger.

Tom Nordlie har gjort det til næring å redde fotballag som er i fare. En nyttig og ettertraktet egenskap.

Han er en mester i å vende oppmerksomheten mot seg selv og slik lette trykket på nervøse spillere. Noen som var og kikket på andre trening i LSK-hallen denne uken, sier at noen av spillerne allerede våget mer og så ut til å ha glede av å spille fotball.

Slik har de ikke sett ut på flere måneder.

Les også Start stenger treninger før skjebnekampene

Tom Nordlie skal prøve å få Lillestrøm til å slå Start over to kvalifiseringskamper. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Fakta Tom Nordlie trenerkarriere på toppnivå * Skeid (2016-2019): 3 år, 7 måneder * Avaldsnes (2014-2015): 9 måneder * Sandnes Ulf (2014): 4 måneder * Kongsvinger (2011-2012): 1 år, 2 måneder * Fredrikstad (2009-2010): 5 måneder * Kongsvinger (2008-2009): 1 år * Lillestrøm (2006-2008): 1 år, 6 måneder * Viking (2006): 2 måneder * Start (2003-2006): 2 år, 7 måneder * Sandefjord (2001-2003): 2 år, 1 måned * Vålerenga (1999-2001): 1 år, 2 måneder * Odd (1997-1999): 2 år, 11 måneder * Nordlie kom fra Skjetten til Odd i 1997 Kilde: NTB

Nettopp derfor mener jeg det var riktig av Lillestrøm-ledelsen å hyre Nordlie som trener i de to kvalifiseringskampene, selv om han har prøvd seg på kvalifisering fire ganger og ikke har greid det.

Mange i byen er skeptiske. Og enda flere vil steile hvis han også er LSK-trener over nyttår, noe som kan skje dersom klubben klarer seg og Nordlie er blitt en lokal LSK-helt igjen, som i 2007. Nordlie er en korttidstrener.

En merkelig lammelse

Når dette får roet seg, enten det går slik eller slik, får klubbledelsen i Lillestrøm gruble over hva Tornerose hadde på Åråsen å gjøre denne høsten. Ellers blir det problemer neste år også.

Det som har foregått – eller rettere: ikke har foregått – rundt Lillestrøm siden de vant sin siste seier i august frem til advent, er noe av det merkeligste jeg har sett i en norsk fotballklubb.

Les også Nordlie innrømmer at møtet med Start blir spesielt: – Et sted jeg føler jeg har noe uoppgjort

Tom Nordlie. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Mens spillet ble kjedeligere og kjedeligere, sjansene færre og færre, poengene knapt var å registrere på tabellen, var alt i og rundt klubben som om alt var på stell, i hvert fall sportslig.

Trener Jörgen Lennartsson uttalte seg i samme tone, spillerne ga sine vanlige intervjuer og ble dyrket fra kamp til kamp akkurat som før.

Ola Bernhus er kommentator i Aftenposten. Foto: Vegard Grøtt

Journalistene i TV-studioene så heller ikke den snikende forskjellen fra et lag som tok passe med poeng (det stilles ikke større krav til LSK lenger) til å bli eliteseriens minst potente. I lokalpressen var dekningen stabil og ubekymret.

Det var som om både interessen og fotballklubben visnet bort, bare den fenomenale Kanarifansen holdt koken.

De kritiske røster kunne man finne på Storgata og pubene, blant spillere fra storhetstiden og eldre patrioter som er vant til å stille større sportslige krav («I år går det nok gæli»).

I og rundt klubben var det stille som mus.

Mer talent, men så?

I mine øyne var Start en favoritt da de var så heldige å møte Lillestrøm, en motstander uten selvtillit og uten motivasjon for å spille to ekstra kamper innunder jul.

Start har vunnet det meste i år, også kvalkampen mot KFUM og er på offensiven. Deres ulykke var at Aalesund og Sandefjord var mer stabile.

Men hvem er favoritt nå? Mitt tips vaklet fra Start til Lillestrøm da Tom Nordlie fikk oppdraget.

Les også Nordlie presentert: – Dette var et dilemma for meg

Tom Nordlie har vært Start-trener også. Her i 2006 da det ble tap for Brann. Marius Johnsen til venstre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Start er nok et bedre fotballag, målt ut fra talent og det som har skjedd med LSK denne høsten. Men her er det et spørsmål om veldig mye annet enn det. Også å ha en trener som suger til seg all den plagsomme oppmerksomheten som spillerne ellers ville ha fryktet.

Og kanskje tanken på Nordlie plager Start litt også. Innimellom korttidsbragder og sparkinger har Nordlie hatt sine suksesser, ikke glem det, og spesielt i Start. Tom Nordlie kan sin fotball, og den fotballen er en annen enn den Jörgen Lennartsson har drevet med.

Lørdag kl. 18.00: Start-Lillestrøm

Onsdag kl. 19.00: Lillestrøm-Start

Sammenlagtvinneren spiller i Eliteserien neste sesong.