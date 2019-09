Sarah Thomas overlevde aggressiv brystkreft. Ett år senere satte hun en vanvittig rekord.

37-åringen svømte over Den engelske kanal fire ganger uten pause. Sterk strøm gjorde at turen tok 54 timer.

Sarah Thomas har en utrolig stayerevne. THEOTHERSIDE-FILM.COM / TWITTER / REUTERS

«Mørkt, vindfullt og turbulent». Slik beskrev støtteapparatet til Sarah Thomas forholdene før amerikanerens siste etappe over Den engelske kanal.

Hun hadde all grunn til å være sliten. Tidligere hadde noen klart å svømme distansen tre ganger uten pause. Nå skulle hun bli den første til å krysse kanalen mellom England og Frankrike fire ganger uten stopp.

Oppgaven ble ikke noe enklere av at turen som egentlig skulle vært på 135 km endte opp med å bli 215 km på grunn av sterk strøm.

Thomas la ut på svømmeturen søndag morgen. 54 timer senere var hun omsider i mål.

Overlevde kreften

37-åringen ble diagnostisert med en aggressiv form for brystkreft i november 2017. The Guardian skriver at hun måtte gjennom cellegift, operasjon og stråling.

Etter vel gjennomført dediserte hun bragden til alle som har overlevd kreftsykdommen.

– Dette er for oss som har bedt for livet, som i frykt har spurt hva som blir det neste og som har kjempet gjennom smerte og frykt for å overleve, sier hun.

Sarah Thomas etter at rekorden var et faktum. CHANNEL SWIMMING ACADEMY / REUTERS / NTB scanpix

Moren, Becky Baxter, fortalte til Radio 4 at Thomas slet med sterke magesmerter under turen, og at hun ved flere anledninger ikke klarte å holde på mat og drikke.

– De siste 400 meterne inn mot stranden ble hun fanget av strømmen, og hun beveget seg ikke fremover. Vi måtte skrike og rope for å få henne til å grave dypt. Hun klarte å finne kreftene nok en gang. Jeg er stolt av henne, sier Baxter.

Nytelse i smerten

Knut Ivan Rasmussen er Norges beste havsvømmer.

– Det er veldig langt, og svært imponerende, sier han når vi ber om en kommentar til Thomas’ innsats.

Han er selv idrettspsykolog, og sier at det hjelper å ha sett frem til det man skal gjøre i lang tid.

– Når man først holder på, så vet man at man gjør noe ganske stort. Det er ikke som å takle smerte og ubehag i hverdagen. Du biter tennene sammen og finner krefter som du kanskje aldri mer trenger å bruke, sier Rasmussen.

Mye handler om smertehåndtering underveis. Selv fant han tidlig ut at han var skrudd sammen slik at han likte å pushe kroppen og psyken, og at det var noe han var flink til.

Knut Ivan Rasmussen stortrives under ekstreme forhold. Havet er hans arena. Privat

– Jeg tror mange er som meg, at de liker den følelsen rent fysisk og psykisk. Det er en form for nytelse i det også, sier han.

Rasmussens lengste svømmetur i ett strekk var da han tok seg fra Oslo til Verdens Ende på Tjøme i Vestfold. Han brukte 37 timer på de 111 kilometerne.