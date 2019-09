Ruud feide gjennom første kamp i Norge på 524 dager: – Betyr mye for interessen

For første gang på 17 måneder fikk det norske tennispublikumet en sjelden smakebit av «unike» Casper Ruud.

Casper Ruud var fredag i aksjon på norsk jord i en tellende kamp for første gang på snaut halvannet år. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

MAKRELLBEKKEN, OSLO: Snarøya-gutten har fått et navn i en av verdens største idretter, men det går lang tid mellom hver gang han spiller på norsk jord. Fredagens oppgjør i Davis Cup var hans første tellende opptreden i Norge siden 8. april i fjor.

I solskinnet feide Ruud som ventet George Tsivadze av grusbanen på Njård tennisanlegg. Med det ga han Norge 1–1 i opprykksduellen med Georgia før lørdagens oppgjør. Tidligere på dagen tapte lagkamerat Viktor Durasovic for Aleksandre Metreveli i to strake sett.

Det er ikke hver gang Ruud stiller i Davis Cup. Som med andre toppspillere passer det ikke alltid med en tettpakket kalender, men helgens landskamp ville han få med seg. Med seier over Georgia rykker Norge opp til nest øverste nivå.

– Det Casper får til på den internasjonale scenen, er mye viktigere enn Davis Cup. Samtidig er det viktig at han beholder koblingen til Norge. Det betyr mye for interessen her hjemme at han får vist seg litt frem for det norske publikumet, sier tidligere tennisproff Jan Frode Andersen til Aftenposten.

Fakta Norge – Georgia 1–1 Viktor Durasovic – Aleksandre Metreveli 5–7, 4–6 Casper Ruud – George Tsivadze 6–1, 6–0 Lørdag: Viktor Durasovic/Casper Ruud – Aleksandre Bakshi/Aleksandre Metreveli Casper Ruud – Aleksandre Metreveli Viktor Durasovic – George Tsivadze.

Jan Frode Andersen spilte i en årrekke for Norge i Davis Cup. Her er han fra en kamp mot Finland i 2003. Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix

Jakter topp 50

Ruud har et sted mellom 250 og 270 reisedager i året. Når han ikke spiller turneringer, trener han på Rafael Nadals akademi på Mallorca.

– Når du reiser så mye som han gjør, og i tillegg er borte når du også trener, er det bra for ham å være hjemme litt nå, sier Andersen.

Capser Ruud har hatt en strålende sesong. I mars greide han endelig å bryte seg inn blant de 100 beste på verdensrankingen. Siden har han holdt seg innenfor, og i august var han nummer 54 i tre uker på rad.

Denne uken falt han tilbake seks plasser, men målet hans er å være topp-50-spiller ved årsskiftet.

– Det blir tøft, men han kan klare det. Utfordringen er at det ikke er altfor mange turneringer igjen, og han har valgt å stille i tøffe konkurranser fremover. Med bra spill og noen seiere er det innenfor rekkevidde, sier trenerpappa Christian Ruud, som fortsatt er den spilleren fra Norge med høyest plassering på ATP-rankingen (nummer 39 i oktober 1995).

– Vil aldri oppleve det igjen

Sønnen Casper får merkelappen «unik» kastet etter seg av Jan Frode Andersen.

– En 20-åring blant de 50 beste i verden kommer vi aldri til å oppleve igjen i norsk tennis. Det er jeg 100 prosent sikker på.

Øivind Sørvald er idrettssjef i tennisforbundet. Han har de siste årene hjulpet Capser Ruud med videoanalyse. Erik Johansen / NTB scanpix

Like skråsikker vil ikke Øivind Sørvald være. Idrettssjefen i Norges Tennisforbund ser likevel hvorfor Andersen er så bastant.

– Jeg tror vi kommer til å få spillere som ligger i topp 150–200, men det vil ta lang tid å få opp en ny spiller blant de 50 beste. Men man skal aldri si aldri. Casper har noen ekstreme mentale ferdigheter som gjør at han klarer det han gjør i en alder av 20 år. Sånn sett er han unik.

PS! Georgia stiller uten sin største stjerne, Nikoloz Basilashvili, under Davis Cup-kampene i Oslo. 27-åringen innehar 17.-plassen på verdensrankingen.