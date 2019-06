Ingrid Hjelmseth har varslet at hun legger opp etter årets sesong. Hvis det blir norsk OL-spill neste år, vil Martin Sjögren ha henne med videre.

NICE: Høydepunktet i en lang karriere var semifinalen i 2013-EM. Kampen mot danskene måtte avgjøres på straffespark, og Hjelmseth avgjorde alt med to redninger.

Lørdag viste hun igjen hvorfor mange regner henne som en ekspert på skudd fra 11 meter. Hjelmseth stoppet det andre australske forsøket og bidro sterkt til at Norge spiller kvartfinale i Le Havre torsdag. I tillegg har hun imponert stort på streken og i feltet gjennom mesterskapet.

Hjelmseth er så god at trener Martin Sjögren vil ta en prat med henne om muligheten for å fortsette en sesong til. Iallfall hvis Norge blir blant de tre beste europeiske nasjonene og kvalifiserer seg til Tokyo-OL neste sommer.

– Vi vil jo helst konsentrere oss om her og nå, men skulle det bli OL neste år, så tar vi en prat med henne, sier svensken.

Han mener veteranen bidrar med mye mer enn bare redninger.

– Hun oppleves som så jevn og trygg, og hun gjør så mye viktig. Det er en gjeng uten mye erfaring, og da er det godt å ha med en som henne. Det skaper en trygghetsfølelse for de andre, sier treneren.

Kroppen har ikke sjanse til det samme

Hjelmseth holder i utgangspunktet fast på beslutningen sin, men legger til:

– Selvsagt skal vi ta en prat, men for både kropp og sjel har jeg sagt at dette er siste mesterskapet.

– Er det mest av hensyn til kroppen eller sjelen?

– Det er for å få hverdagen til å gå opp. Jeg blir eldre. Det er mange helprofesjonelle på laget, men er tøft å være deltidsspiller og ha en 60 prosent jobb ved siden av fotballen.

For Hjelmseth gjør langt mer enn å vokte målet for Stabæk og Norge. Hun er også sivilingeniør hos Det Norske Veritas. En vanlig hverdag starter med styrketrening på OIympiatoppen, før hun drar på kontoret.

Etter endt arbeidsdag der venter dagens andre økt, denne gangen vanlig fotballtrening på Nadderud. I tillegg har hun mange reisedøgn med landslaget.

På hjemmebane er det også noen hun gjerne vil bruke tid sammen med.

– Kroppen har ikke sjanse til å gjøre det den har gjort i år i ett år til, sier Hjelmseth.

– Kan det gå hvis Sjögren sørger for en smidigere ordning?

– Da må han fikse en proffklubb et sted som er villig til å betale penger, ler 39-åringen.

Ros fra ungdommen

Sjögren har forståelse for at det er mange hensyn å ta for Hjelmseth.

– Hverdagen er et puslespill for mange som spiller i Norge. De fleste har ikke så veldig gode kontrakter. Hun har jo også en veldig god jobb på et høyt nivå, sier treneren.

Han sier at landslaget har en stipendordning for dem som spiller i den norske serien. Hjelmseth er en av dem som drar nytte av det.

Ingrid Syrstad Engen er den yngste i den foretrukne, norske oppstillingen i VM. 21-åringen setter stor pris på å ha en lagvenninne som er nesten dobbelt så gammel som henne.

– Hun er en du alltid kan støtte deg på, og en som tar de viktige pratene. Hun er ikke redd for å si ting, samtidig som hun også kommer med et klapp på skulderen hver gang det er noe. Derfor var det ekstra artig at hun var såpass avgjørende mot Australia, sier Engen, som selv bidro med det siste målet i straffesparkkonkurransen.