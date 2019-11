Tribunekaoset i Eliteserien: To supportere behandlet for brannskader

Både i Trondheim og Oslo måtte personer fra supportergruppene til Brann og Stabæk behandles for brannskader etter at de hadde vært i kontakt med bluss på tribunen.

Brann-supporterne fyrte opp flere bluss på Intility Arena. Flere havnet også ute på kunstgresset. Berit Roald/NTB scanpix

Det bekrefter NFF, Brann Bataljonen og Stabæk Support.

– Jeg kan bekrefte at det er rapportert til oss, sier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn.

I kampene mellom Vålerenga – Brann og Ranheim – Stabæk forekom bluss på bortetribunene som NFF ikke hadde gitt dispensasjon for.

Kjørt til legevakt

I Trondheim ble den skadede personen først kjørt til legevakten. Han har også senere vært til sjekk på legevakten i Bærum etter hjemkomst.

– Det var ikke så alvorlig som først antatt. Vi kjørte ham likevel til legevakten for å være sikker. Han var på sjekk i dag og legen anså det ikke som alvorlig, forteller styreleder i Stabæk Support, Bjørnar Posse Sandboe.

På EXTRA arena fyrte bortesupporterne fra Stabæk opp bluss underveis i kampen. Richard Sagen

Personen er medlem av Stabæks offisielle supporterklubb, og skal ha blitt skadet da han forsøkte å rydde bort blussene.

– Han brant seg på fingrene da han skulle hjelpe til å rydde fra bakken, sier Sandboe.

– Gjør episoden at dere vil revurdere bruk av bluss fremover?

– Jeg tror at han som brant seg alltid vil være påpasselig. Han skulle hjelpe til, og dessverre ble det sånn. Det var ikke så ille som folk ga inntrykk for under kampen.

Bataljonen: – Vi er opptatt av lovlig bluss

I Oslo var det også blussbråk søndag kveld da Brann-supporterne blant annet valgte å kaste dem inn på banen.

Også her skal skaden ha oppstått ved forsøk på opprydding av tribunene.

– Det var en i styret vårt som prøvde å rydde litt og ta bort noe greier, så fikk han litt på hånden. Vi ropte på Røde Kors for å få sett på det for man vet jo aldri, sier styreleder i Brann Bataljonen Roger Lillebøe Hansen.

Flere bluss ble kastet på banen under kampen mellom Vålerenga og Brann. Det førte til at den ble midlertidig stoppet. Berit Roald/NTB scanpix

Den skadede fikk is av Røde Kors og beskjed om å holde området kaldt over natten.

Hansen er understreker at blussene på Intility Arena ikke var i regi av Branns offisielle supportergruppering.

– Vi er veldig opptatt av lovlig bluss. Det som skjedde søndag var ikke en offisiell greie fra Bataljonen, sier han.