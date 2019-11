Flere reagerer på fotballbøtene. Slik straffes lag og klubber.

– Bøter blir ikke kvitt rasisme, mener Andreas Selliaas.

For mindre enn 2 timer siden

Bendtners boxershortsstunt ga høyere bot enn rasisme. Det får flere til å reagere.

Det vakte store reaksjoner da England møtte Bulgaria i Sofia nylig. EM-kvalifiseringskampen ble skjemt av at hjemmesupporterne kom med rasistiske utbrudd. Straffen fra Uefa: 770.000 kroner i bot og én hjemmekamp foran tomme tribuner.

Les også Bulgarias trener beklager

Blant dem som reagerte var The Times-kommentator Henry Winter. Han mente at England-spillerne burde forlatt banen i kampen mot Bulgaria.

«De kan ikke stole på at myndighetene tar rasisme på alvor», skrev han på Twitter.

Den britiske programlederen Spencer Owen sammenligner Bulgarias rasismebot med boten Nicklas Bendtner fikk for å vise fram et sponsornavn på boksershortsen under en EM-kamp for Danmark. Da reagerte Uefa med en bot som var 50.000 kroner høyere.

«La oss være ærlige: Uefa bryr seg ikke om rasisme», skrev Owen på Twitter.

Andre har gjort et poeng ut av at NFFs bot etter U 20-VM for en «bagatell» er i overkant høy i forhold til Bulgarias rasismestraff. NFF fikk 137.000 kroner i bot på grunn to bager med feil sponsormerke. Til sammenligning ville det kostet det samme dersom et lag trakk seg fra turneringen.

«På tide at Uefa tar rasisme seriøst», skriver Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

– Et samfunnsproblem

Andreas Selliaas står bak idrettspolitikk.no. Nettstedet var først ute med å skrive om de omtalte bagene til U 20-landslaget. I en kommentar skriver han at Fifa bruker tid på «fillesaker».

– Det er egentlig veldig mange innfallsvinkler på dette spørsmålet, blant annet om rasismebøtene er for små i forhold til for eksempel bøtene NFF fikk for sponsorlogoer. I utgangspunktet mener jeg at bøter i seg selv er en lettvint måte å straffe på. Boten viser at det er uakseptabel, men når det gjelder rasisme, bør man innføre mer dyptgripende tiltak, sier Selliaas.

Andreas Selliaas driver nettstedet idrettspolitikk.no. Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Uefa: «Kommenterer ikke»

Han påpeker at det nok svir mer for det bulgarske forbundet å få en bot på 700–800.000 kroner, enn for eksempel det engelske, og at den bulgarske fotballpresidenten gikk av etter skandalen i Sofia.

Les også Bulgarias fotballpresident går av etter skandalekampen

– Men det vi ser av rasisme på tribunene er et samfunnsproblem. Fotballen kan ikke rydde opp som sådan, men gå foran og vise at den skal være en rasismefri sone. Det kan gjøres gjennom å bidra til opplysning og utdanning. Holdningsarbeid i stedet for bare bøter. Uefa kan dra til Bulgaria, Romania og England og snakke sammen med de nasjonale forbundene om hvordan de skal komme problemet til livs.

På spørsmål om Uefa tar rasismeproblemet på alvor, er svaret at de «ikke kommenterer avgjørelser tatt i de uavhengige utvalgene». Doms- og sanksjonsutvalget bestemmer størrelsen på straffer uavhengig av administrasjonen i Uefa.

Bulgaria-England ble stoppet flere ganger, men ble ferdigspilt. Carl Recine

Slik straffes rasisme

Det er viktig å poengtere at Fifa (Det internasjonale fotballforbundet) og Uefa (Det europeiske fotballforbundet) er to forskjellige organisasjoner.

I Uefas regler står det at, ved gjentakende hendelser, kan forbund eller klubber bøtelegges med 500.000 kroner på grunn av for eksempel rasisme og hets fra publikum, og kamper foran tomme tribuner. Bulgarias bot var høyere, så det er tydeligvis rom for å vurdere hvert tilfelle individuelt.

I Fifa-reglementet heter det at diskriminering på grunn av ting som rase eller legning straffes med minimum 180.000 kroner i bot, og at én kamp må spilles foran et «begrenset antall tilskuere». Dersom rasismetilfellene gjentas, kan det bli aktuelt med poengtrekk, for eksempel i en VM-kvalifisering. Trusselen om poengtrekk er felles i både Fifa- og Uefa-reglementet.

Fakta Slik er straffene Her er noen eksempler på bøter. For utfyllende lister, sjekk hjemmesidene til Fifa eller Uefa. Fifa Fifa-reglementet gjelder både nasjonale forbund, klubber, spillere, ansatte i forbund og klubber og dommere. Blant straffereaksjonene er: Advarsler, bøter, utestengelse, poengtrekk, overgangsforbud og spill for tomme tribuner. Størrelsen på bøtene er mellom 100 og 1 million sveitserfranc, mellom 918 og 9,180,000 norske kroner. Forbund og klubber holdes delvis ansvarlige for regelbrudd som gjøres av spillere og ansatte. Her er noen av straffene: En spiller som oppmuntrer til «hat eller vold» straffes med minimum seks måneders utestengelse og 5000 sveitserfranc i bot. Boten økes til minimum 20,000 dersom spilleren for eksempel bruker sosiale medier for å spre hatbudskapet. Hvis et lag ikke møter til kamp: Minimum 91,800 kroner. Kampfiksing: Minimum 918,000 kroner. Bruk av spiller som ikke er spilleberettiget: Minimum 55,000 kroner. Uefa Størrelse på bøter: Minimum 1000, maks 10,000,000 kroner. (for enkeltpersoner er maksgrensen 1 million). Banestorming: 50,000 kroner (80,000 ved gjentakelse). Fyrverkeri: 5000 kroner per stykk. Melding (på eksempelvis et banner) som ikke egner seg på en fotballkamp: 100,000 kroner. Bruk av laserpenn: 80,000 kroner. Utsatt kampstart: Advarsel første gang, 100,000 kroner i bot ved andregangs forseelse.

Lisensbøter

På Uefas hjemmeside er det en liste over flere avgjørelser tatt av disiplinærkomiteen nylig:

Mange saker dreier seg om publikumsbråk, som bruk av fyrverkeri og kasting av ting inn på banen.

Portugisiske Vitoria fikk en bot på 500.000 kroner etter en Europa League-kamp mot Eintracht Frankfurt for nettopp dette.

Også Fifa har publisert en liste over disiplinærkomiteens avgjørelser så langt i 2019:

Anderlecht fikk 1,8 millionene i bot for å ha brukt spillere uten lisens.

NFF fikk 137.000 kroner i bot på grunn to bager med feil sponsormerke under U 20-VM. Til sammenligning ville det kostet det samme dersom et lag trakk seg fra turneringen.

Mange av Fifa-straffene er bøter for bruk av spillere som ikke har godkjent spillerlisens og saker der Fifa har behandlet klager på vegne av klubber.

Det svenske fotballforbundet fikk 1 million kroner i bot for registrering av mindreårige spillere. Åtte av disse er norske.

Andreas Selliaas tror at noen av de verste bråkmakerne ikke bryr seg om laget, men bruker fotballkamper som en arena for å markere seg.

– De drar på kamp og slenger masse dritt, og så blir klubb eller landslag straffet. De har oppnådd det de vil, og straffen blir utløst av noen som kanskje i utgangspunktet ikke bryr seg om kampen.