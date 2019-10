Ada Hegerberg satte historisk rekord

Den norske stjernespissen scoret to mål mot Fortuna Hjørring. Dermed er hun tidenes mestscorende i Champions League.

Ada Hegerberg har scoret 53 mål i Champions League. Det er rekord. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Lyon – Fortuna Hjørring 4–0 (kampen pågår fortsatt)

Nå troner 24-åringen fra Sunndalsøra alene på toppen av den gjeve listen.

Ada Hegerberg noterte seg onsdag for sitt 52. og 53. mål i Champions League. Ingen kvinnelig fotballspiller har noen gang scoret flere.

Det var kun spilt 12 minutter da Hegerberg satte ballen i mål. Spissen ble spilt igjennom og en sikker avslutning med høyrefoten var nok.

– Utrolig moro! Det er en pekepinn på at hun jobber riktig, forteller søsteren Andrine Hegerberg.

Hegerberg feiret med å knytte en neve og ble naturligvis gratulert av lagvenninnene. Fra tribunen hørte man tydelige «Ada»-rop fra hjemmesupporterne.

Rett etter pause forbedret Hegerberg rekorden ytterligere med sitt 53. mål i turneringen. Hun satte inn Lyons tredje scoring for kvelden. Etter 65 minutter sto det 4–0 til det franske storlaget.

Den tidligere rekorden tilhørte Anja Mittag på 51 scoringer. Hegerberg tangerte tyskeren i midten av oktober under det første møtet med Fortuna Hjørring.

Fakta ADA HEGERBERGS MÅL I CHAMPIONS LEAGUE 2012/13: 2 mål for Stabæk 2013/14: 2 mål for Turbine Potsdam 2014/15: 1 mål for Lyon 2015/16: 13 mål for Lyon 2016/17: 4 mål for Lyon 2017/18: 15 mål for Lyon 2018/19: 7 mål for Lyon 2019/20: 9 mål for Lyon I alt 53 mål i Champions League.

Rørt mor

Hegerbergs mamma var svært stolt og emosjonell etter at datteren slo rekorden.

– Hurra. Det er så artig. Jeg må innrømme at jeg ble utrolig rørt, sier Gerd Stolsmo.

Gjennom karrieren har Hegerberg oppnådd enorm suksess. På banen har den norske stjernespissen scoret en haug med mål, noe som har resultert i en rekke trofeer.

Gerd Stolsmo var svært rørt etter datterens rekord. Her sammen med døtrene Ada og Andrine. Berit Roald / NTB scanpix

I 2018 vant hun som første kvinnelige fotballspiller noensinne Ballon d'Or. Det er et bevis på at man regnes som verdens beste fotballspiller.

– Dette er jo en av motivasjonsfaktorene. Nå er det bare å huke av, liksom. Rangering er vanskelig, det driver vi ikke med i Stolsmo Hegerberg-familien. Vi tar det som inntekt for videre jobbing og nye mål. Alltid søke videre, alltid forbedre, forteller moren.

Hun fikk ikke anledning til å være der under kampen, men pappa Stein Erik tok turen.

Vanskelig å rangere

Søsteren mener også det er vanskelig å rangere rekorden. Det føyer seg inn i rekken blant de utrolige prestasjonene til Lyon-spilleren.

– Hun er jo blitt historisk nok en gang. Og på listen over målscorerne er det noen tunge navn i damefotball, sier Andrine Hegerberg.

Hun forteller at «det er kjøle». Det nordmørske uttrykket brukes for å beskrive noe som er helt spesielt.

– Jeg vet det betyr mye for henne at Lyon skal gjøre det bra etter alt presidenten har gitt og satset på damelaget. Så å ta rekorden i Lyon er hun nok glad for, sier søsteren.

Ada Hegerberg scoret hele tre mål i Champions League-finalen i mai. BERNADETT SZABO / REUTERS

Ble gratulert

Den tidligere rekordholderen regnes som en av tidenes beste kvinnelige fotballspillere gjennom tidene. Anja Mittag spilte hele 158 landskamper for Tyskland og scoret 50 mål for landslaget.

Da Hegerberg tangerte den gjeve rekorden til 34-åringen for drøye to uker siden, fikk hun en uventet melding.

Ada Hegerberg tangerte rekorden i midten av oktober. Nå er hun alene på toppen. RITZAU SCANPIX / REUTERS

– Jeg fikk nettopp en melding fra Anja Mittag, og det er fantastisk. Hun er en legende, og det gir meg glede og motivasjon, sa Hegerberg ifølge Lyons Twitter-konto.

I mai scoret Hegerberg tre mål i Champions League-finalen mot Barcelona. Totalt har den norske storspilleren spilt 50 kamper i den gjeveste klubbturneringen i verden.