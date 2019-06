Argentina har vært i fem finaler de siste åtte mesterskapene og tapt samtlige. Mange argentinere legger skylden på sin største stjerne.

Lionel Messi og Argentina starter årets Copa America med en tøff kamp mot Colombia natt til søndag. Den lille magikeren har samlet trofé på trofé i Barcelona, 30 i tallet. Men utenom gull i U20-VM og OL (U23), har han ikke vunnet en eneste tittel med Argentina.

Det er blitt fem finaletap i de siste åtte mesterskapene. Fire i Copa America og ett i VM. De to forrige Copa America-finalene ble tapt på straffesparkkonkurranse mot Chile.

I hjemlandet er det Messi som har fått det meste av skylden for nederlagene.

– Det er flere i Argentina som er tilbøyelige til å kritisere Messi enn det er i Barcelona, og det kommer nok av at han er mer forbundet med klubben og byen Barcelona enn sitt eget land, sier Viasport-ekspert Petter Veland, som skal kommentere Copa America.

Adam Hunger / Reuters / NTB scanpix

Arven etter Maradona

Diego Maradona klarte i 1986 det Messi aldri har greid, nemlig å vinne VM for landet sitt i 1986. Førsteamanuensis i spansk ved Norges Handelshøyskole, Johannes Nymark, har god innsikt i argentinsk kultur og forteller at Messi alltid vil bli sammenlignet med Maradona.

– Han kommer stort sett alltid til kort i Argentina og blir ikke regnet som en skikkelig argentiner av de mest ihuga supporterne. Det er mange som mener han er et hengehode, som ikke løfter laget når de trenger han som mest, slik Maradona gjorde, sier Nymark.

Carlo Fumagalli / AP / NTB scanpix

Petter Veland synes mange ser litt for svart-hvitt på det, og poengterer at Messi er han som har tatt laget til disse finalene. I VM-finalen i 2014 bommet Gonzalo Higuaín på en kjempesjanse etter at Messi sendte han gjennom.

– Det har liksom alltid gått imot Argentina i finaler. De har tapt på straffekonker og ekstraomganger i flere av finalene. De argentinske supporterne har gjort det til en vane å bli skuffet om sommeren, sier Veland.

– Tror ikke han tenker på Ronaldo

Diskusjonen om hvem som er den beste av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, vil nok foregå i evig tid. De to har kjempet på et nivå over resten av fotballverden de siste ti årene, både når det gjelder mål og trofeer.

Men også Ronaldo har klart det Messi aldri har gjort. Han vant EM med Portugal i 2016, og nylig kunne han også juble for finaleseier i Nations League.

– Jeg tror ikke han tenker på at Ronaldo vinner trofeer. Det er nok mer noe han blir minnet på av media. Det jeg tror driver ham, er å se Brasil, Frankrike, Tyskland og Spania vinne, men ikke sitt kjære Argentina, sier Petter Veland.

MESSI OG RONALDO DUELLERER OGSÅ UTENFOR BANEN: Messi tilbake på inntektstoppen: Så mye tjener han

AP / NTB scanpix

Sluttet, men kom tilbake

Etter finaletapet for Chile i 2016 uttalte Messi at han ikke kom til å forsøke på ny med landslaget etter fire tapte finaler. Men bare 46 dager etterpå sa han at «kjærligheten til drakten og landet er for stort».

– Jeg har inntrykk av at en del har endret mening da han valgte å komme tilbake på landslaget. Det er absolutt en fjær i hatten hvis han klarer å ta Argentina til topps i sommerens turnering, sier Johannes Nymark.

MER OM DA MESSI GA SEG PÅ LANDSLAGET I 2016: Argentina-ekspert: – Messi vil bli husket som en feiging

Messis fremtid på det argentinske landslaget er usikker, men Petter Veland påpeker at han er i sin beste alder for å samle trofeer med Argentina. Nå er det Copa America i 2019 og 2020, mens det kommer et VM i 2022. Da er Messi 34 år gammel.

– Hvis Argentina ikke vinner, men det skjer på hederlig vis, tror jeg ikke han gir seg. Det kan godt være han tar en pause i kvalifiseringen som tidligere, men jeg tror vi får se Messi i VM i 2022, sier Veland, som har Brasil som favoritt til årets Copa America på hjemmebane.