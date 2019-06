Lars Lagerbäck føler Norge har savnet ledere når seieren har røket i sluttminuttene mot Sverige og Romania.

TÓRSHAVN: Smilene var på plass igjen blant de norske spillerne under søndagens trening på Tórsvøllur, stadionet der Færøyene spiller sine landskamper.

Færøyene skal etter alt å dømme være en mer overkommelig motstander mot Romania, som lagde trøbbel for Norge på Ullevaal, men fiaskoen mot Romania er fortsatt relativt fersk i minnet.

For planen før samlingen var klar: Seks poeng mot Romania og Færøyene ville sende Norges EM-kvalifisering inn på rett spor.

Så kom kollapsen mot rumenerne. Tomålsledelsen glapp, akkurat som mot Sverige tidligere i kvalifiseringen. De to kampene ble et tema også etter søndagens trening. Da innrømmet landslagssjef Lars Lagerbäck at laget kunne trengt flere ledertyper.

– Drømmescenarioet er at man har elleve som kan lede ute på banen. Det er kanskje noe vi har savnet de siste gangene (mot Sverige og Romania, jour.anm.).

Fakta: Status: EM-kvalifisering, Norges gruppe 1. Spania – 9 poeng 2. Sverige – 7 poeng 3. Romania – 4 poeng 4. Malta – 3 poeng 5. Norge – 2 poeng 6. Færøyene – 0 poeng Alle lagene har spilt tre kamper. De to beste går videre til EM-sluttspillet. X

Må dra i samme retning

Mot Sverige og Romania har Norge totalt mistet fire poeng etter å ha ledet med to mål. Spesielt etter den siste kampen var både trenerapparatet og spillerne irriterte over at Norge ikke klarte å roe ned kampbildet i sluttfasen.

Markus Henriksen var spillernes representant under søndagens møte med pressen. Hull-kapteinen er, som Lagerbäck selv påpekte, en av få på herrelandslaget som har en lederrolle i egen klubb.

Markus Henriksen selv føler laget har mange ledertyper, men mener hele alle må ta ansvar for å snakke sammen når de viktige poengene skal ros i land.

– Som fotballspillere er alle forskjellige. Noen er mer offensive, andre er mer defensive. Vi må sørge for at vi møtes og drar i samme retning alle sammen. Det har vi ikke klart godt nok, sa Henriksen.

Fortsetter neppe

Lagerbäck har vært norsk landslagssjef siden februar 2017. Hans nåværende avtale går ut etter EM neste sommer.

70-åringen tviler sterkt på at han fortsetter noe lenger enn det. Svensken føler at alderen gjør det vanskelig å tenke i andre baner.

– Jeg blir overrasket om jeg fortsetter etter neste sommer. Jeg stenger ingen dører, men det er usannsynlig.

– Kanskje jeg slutter i høst, hvem vet? fleipet han.

Han tror ikke det ville vært noen dum idé om hans etterfølger ble assistenten Per Joar Hansen.

– Den beslutningen ligger hos andre enn meg, men ut ifra det jeg har opplevd med landslag, er ikke kontinuitet en dum ting. Jeg vet om mange som kunne ha tatt over – «Perry» er definitivt en av de jeg ville nevnt.

Fakta: Lars Lagerbäck Landslagstrener for Norges herrelandslag siden 2017. Har tidligere trent Sverige, Nigeria og Island. Ledet alle tre i mesterskapssluttspill. Fyller 71 år i juli. X

Imponert over Spania-prestasjon

Mandagens motstander, Færøyene, ligger helt nede på 102. plass på FIFA-rankingen.

Sist tapte de 1–4 mot Spania, noe som imponerte Lagerbäck.

– På tross av hjemmebane med kunstgress og alt det der, er 1–4 mot Spania sterkt. Ingen lag i Eliteserien hadde klart det.

Han tror mandagens verter blir vesentlig vanskeligere å møte enn for eksempel et lag som Malta.

– Som individer holder de ikke et høyt nivå, men kollektivt er de sterke. De er godt organiserte og fysiske.

Norges landslagssjef vet selv en del om hva det kan være vært, etter suksessen med Island for noen år siden.

– Seier mot Norge vil være et av de største resultatene

På Færøyene er det ingen tvil: En seier mot Norge ville betydd mye. Lagets første tellende seier noensinne, i EM-kvalifiseringen mot Østerrike i 1990, rager som landslagets gjeveste triumf. Kampen ble spilt i Landskrona i Sverige – og refereres gjerne til som «Mirakelet i Landskrona».

I nyere tid er det blant annet også blitt seiere mot Hellas. Jákup Ósá jobber som sportsjournalist for avisen Nordlysid og nettstedet bolt.fo.

En seier mot Norge vil neppe overgå «Mirakelet i Landskrona», men det vil likevel rage høyt i landslagets historie. Da Danmark måtte gi slipp på Norge i 1814, ble Færøyene værende i det danske kongeriket.

– Hvis Færøyene vinner mot Norge, vil det være et av de beste resultatene i landslagets historie. Det vil være en sensasjon, sier Ósá.