Onsdag 31. juli tar Vålerenga Fotball Damer imot Manchester United i Oslo. Det er solgt over 8000 billetter til kampen og dermed ser det ut til å bli publikumsrekord for en kvinnefotballkamp i Norge. Sherida Spitse (foran) er kaptein og en sentral brikke i laget. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

I kveld går det mot tilskuerrekord for norsk kvinnefotball

For to år siden spilte Vålerenga kvinner foran 70 tilskuere på Valle. Onsdag kveld ventes det over 8500 når Manchester Uniteds kvinnelag kommer på besøk.