Sotrastrilen ble byttet inn - tok poeng mot Nanis lag

Jakob Glesnes ble byttet inn da Philadelphia spilte uavgjort.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Jakob Glesnes kom inn på banen etter 73 minutter da hans Philadelphia spilte 1-1 mot Orlando. Her i duell med tidligere eliteseriespiss Zdenek Ondrasek i en kamp mot FC Dallas tidligere i år. Foto: Jerome Miron / Reuters

NTB

PHILADELPHIA UNION - ORLANDO CITY 1–1

Glesnes startet oppgjøret på benken i kampen mellom de to lagene i gruppe A som allerede var videre til sluttspillet i «MLS is back»-turneringen.

Turneringen som spilles i Orlando erstatter sesongen i USA, som ble stoppet av koronapandemien. To lag fra hver av de seks gruppene går videre til åttedelsfinalene. Det gjør også de fire beste tredjeplassene i gruppene.

Både Philadelphia og Orlando vant sine to første kamper og sto med seks poeng før kampen.

Tok ledelsen

Dermed sto kampen kun om gruppeseieren, der Orlando hadde fordelen på målforskjell før lagene møttes til dyst. Det gjorde at Glesnes’ lag trengte seier for å vinne gruppa.

De klarte de altså ikke, men det så lyst ut da Ilsinho smalt inn ledelsen via stolpen for Philadelphia etter et flott angrep 68 minutter ut i kampen.

Nani i aksjon mot Glesnes’ Philadelphia. Foto: Jasen Vinlove / Reuters

Kun to minutter senere hadde Orlando utlignet, da tidligere Manchester United-profil Nani la et presist innlegg på hodet til Mauricio Pereyra som nikket inn 1-1.

Glesnes kom inn like etter utligningen, men klarte ikke å hjelpe sitt lag til gruppeseieren. Kampen endte uavgjort.

Deilas lag kan avansere

Mandag spilte de to andre lagene i gruppa, da Ronny Deilas New York City FC møtte Inter Miami, der David Beckham er deleier og president.

For å ha noen som helst sjans til å avansere til åttedelsfinalene måtte Deilas menn vinne mot Beckhams Inter Miami, noe de gjorde etter mål av Ismael Tajouri-Shradi.

Det gjør at New York City FC ender på 3.-plass i gruppe A, som fortsatt kan holde til sluttspill.

Deilas lag er tredje best blant tredjeplassene, der de fire beste treerne går videre til sluttspillet. Så langt er bare gruppe A ferdigspilt.

For å gå videre trenger Deila og co. hjelp fra lag i de andre gruppene. Mest sannsynlig må et avansement for Deilas lag komme på bekostning av Houston Dynamo og Ola Kamaras DC United, som spiller mot Montreal Impact natt til onsdag.