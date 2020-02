Dortmund-eventyret fortsetter for Haaland: – For en mann

Erling Braut Haaland fikk for første gang muligheten fra start for Borussia Dortmund. Allerede etter 18 minutter takket han for tilliten.

Erling Braut Haaland og Mats Hummels feirer Haalands første av to scoringer. Foto: Martin Meissner / AP

Borussia Dortmund – Union Berlin 5–0 (2–0)

Ett mål i hver omgang gjorde at Haaland kunne registrere to nye scoringer i Dortmund-karrieren.

Dermed har han scoret syv mål på tre kamper for sin nye klubb.

Den første scoringen lørdag kom allerede etter 18 minutter. Da hadde han altså scoret vanvittige seks mål på bare 77 minutter. Det er rekord i Bundesliga.

Ifølge statistikktjenesten Opta var Haalands sjette scoring også hans sjette skudd på mål.

– Det er jo helt magisk. Det virker som det aldri sier stopp. Han er fortsatt sulten på å score flere mål. Og han er blitt elsket av fansen fra første stund, sa Viasat-ekspert Mohammed Abdellaoue i studio etter kamp.

Nordmannen ble nemlig hyllet da han ble byttet ut like etter hans andre scoring av 80.000 elleville Dortmund-fans på ikoniske Signal Iduna Park.

Første fra start

For første gang siden overgangen til Dortmund, var Erling Braut Haaland å finne i startoppstillingen til de gule og svarte.

19-åringen fra Jæren skulle prøve å følge opp drømmestarten i sin nye klubb, hvor han hadde scoret fem mål på 59 spilleminutter.

Haaland var nær scoring allerede etter ti minutter, men det var en annen unggutt som åpnet scoringsballet. Jadon Sancho ga nemlig hjemmelaget ledelsen tre minutter senere med en avslutning som gikk via en Union Berlin-forsvarer.

Haaland ville derimot ikke var noe dårligere.

Etter 18 minutter posisjonerte han seg smart i boksen og kunne bare løpe inn et innlegg fra Julian Brandt. En typisk Haaland-scoring, som dermed doblet ledelsen til Dortmund.

– Det er det som kjennetegner han. Han går ikke etter ball, han går etter rom. Han er på vei da legget kommer, og da får han betalt gang etter gang, sa Rune Bratseth i Viasat-studio i pausen.

Da var det mange som trodde at Haaland og Dortmund skulle få masse bakrom å boltre seg i, men Union Berlin kom seg litt til hektene og lagene gikk til pause på 2–0.

Erling Braut Haaland jubler etter å ha sendt Dortmund opp i 2–0. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Fakta Haalands mål i Dortmund Erling Braut Haaland står med på syv Bundesliga-mål på 133 minutter. Tre scoringer på 35 min. som innbytter mot Augsburg To scoringer på 22 min. som innbytter mot Köln To scoringer på 76 min. fra start mot Union Berlin

Skaffet straffe

Dortmund kunne fått en drømmestart etter pause også, da Sancho ble servert ballen på 16-meteren av Union Berlin-keeper Rafal Gikiewicz. Kampens første målscorer bommet derimot totalt på chippen sin, og Gikiewicz slapp med skrekken.

På spissplass slet Haaland mer enn vanlig med å komme finne rom bak forsvaret til bortelaget, og 19-åringen ble mer møtende enn vi har sett ham i de to første kampene Dortmund-drakten.

Men så dukket rommet plutselig opp. Og igjen var det duoen Sancho/Haaland som var sentrale.

Sancho førte ballen i stor fart oppover venstrekanten og slapp ballen gjennom til nordmannen i riktig øyeblikk. Haaland prøvde å runde keeper, men ble hindret av Gikiewicz. Dermed pekte dommeren på straffemerket.

Straffen var det Marco Reus som fikk ta, og kapteinen var sikker fra krittmerket.

To minutter etterpå var Haaland igjen involvert i en scoring. Han sendte ballen gjennom til Sancho som nok en gang var god da han fant Axel Witsel foran mål. Belgieren gjorde ingen feil og økte til 4–0 for hjemmelaget.

Haaland blir felt på vei mot mål og skaffer straffe. Foto: Martin Meissner / AP

Ble hyllet av fansen

Da Haaland ikke fikk da straffesparket, måtte han finne andre måter å score på. Og det gjorde han.

Et vakkert Dortmund-angrep ble selvfølgelig avsluttet av nordmannen. Skuddet med venstre var på vei midt i mål, men ballen snek seg likevel inn. 5–0 til Dortmund og to nye mål på kontoen for Haaland.

– Dette er altså helt utrolig. For en mann, for en spiller. Han trenger jo ikke så mange sjanser heller, sa Viasat-kommentator Eivind Bissgaard Sundet.

Noe hat trick fikk han derimot ikke muligheten til. Til ellevill applaus fra 80.000 tilskuere tuslet han av banen i det 77. minutt.

Publisert: Publisert: 1. februar 2020 17:20

