Ruud vil ha «revansj» i finalen: – En ekstra spesiell kamp

BÅSTAD (VG) På «hjemmebane» håper Casper Ruud å revansjere to tap mot Federico Coria – og sikre karrierens tredje ATP-tittel.



KAN TA NY TITTEL: Casper Ruud kunne lørdag juble for finaleplass i Swedish Open. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Andreas Hellenes, VG

– For meg blir det en ekstra spesiell kamp fordi det er sjelden jeg spiller så nærme hjemme. Det er ikke mange turneringer hvor publikum gir meg en «hjemmefordel», men denne turneringen er en av de, sier 22-åringen fra Snarøya etter å ha tatt seg til finalen i Swedish Open.

Han gjorde kort prosess med spanske Roberto Carballés Baena (97 i verden) i semifinalen. Søndag venter tøffere motstand når argentineren Federico Coria (77) står på andre siden av nettet i finalen av den svenske ATP 250-turneringen.

Fakta ATP-tourens turneringer: ATP 250: De lavest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 250 rankingpoeng.

ATP 500: De nest lavest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 500 poeng.

ATP MASTERS 1000: De nest høyest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 1000 poeng.

GRAND SLAM: Årets fire største turneringen: Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Seier gir 2000 poeng. Les mer

De finaleklare kamphanene har møttes ved to tidligere anledninger (2017 og 2019) – begge gangene har det endt med argentinsk jubel.

– Det er en vanskelig kamp som venter. Han spiller veldig god tennis for øyeblikket, sier Ruud og fortsetter:

– Men det er hans første finale på ATP 250-nivå, så jeg skal forsøke å bruke all min erfaring til å få min revansj, sier Ruud.

SISTE HINDER: Argentinske Federico Coria er Ruuds finalemotstander søndag. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Ruud har selv vært i fire ATP 250-finaler tidligere, og er klar på hva som er nøkkeloppskriften for seier:

– Man prøver å spille som om det er en vanlig kamp, selv om mer står på spill. Jeg håper også å dra nytte av at vi spiller på svensk jord, sier nordmannen, som beskriver seg som «sulten» og «full av energi» før finalen.

At Ruud står med to tap på to forsøk mot sin kommende finalemotstander, bekymrer ham ikke nevneverdig. Sist de møttes var han nummer 126 på verdensrankingen. Nå er han nummer 16.

– Jeg føler jeg har vokst, og blitt mer moden i spillet mitt. Jeg tror det blir en bra finale. Vi spiller begge bra tennis, og vi vil se i morgen hvem som trekker det lengste strået.

Fakta Ruuds tidligere finaler: ATP 250 i USA (2019): Tapte mot Cristian Garín (6–7, 6–4, 3–6)

ATP 250 i Argentina (2020): Vant mot Pedro Sousa (6–1, 6–4)

ATP 250 i Chile (2020): Tapte mot Thiago Seyboth Wild (5–7, 6–4, 3–6)

ATP 250 i Sveits (2021): Vant mot Denis Shapovalov (7–6, 6–4) Les mer

Casper Ruud leverte et forrykende førstesett i semifinalen mot Roberto Carballés Baena. Selv om spanjolen hevet seg i det andre settet ble det aldri veldig farlig.

– Det første settet var nesten feilfritt fra min side. Det var en perfekt måte å starte kampen på. Akkurat det jeg trengte mot en tøff motstander, beskriver Ruud som kun var kritisk til en detalj etter semifinaletriumfen:

– Servespillet er nok det eneste å være kritisk til i dag. Man prøver å få til at rundt 60–70 prosent av førsteservene skal gå inn, men i dag ble det litt lavere, oppsummerer nordmannen som «kun» satte 51 prosent av dem.

PS! Christian Ruud, Caspers far, spilte finale i Swedish Open i 1995. Den endte med tap 4–6, 4–6 mot brasilianske Fernando Meligeni.

