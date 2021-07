Rørt storesøster etter OL-triumf: – Han er verdens beste lillebror

Kristian Blummenfelt sikret Norges første OL-gull i triatlon natt til mandag. Hjemme i Bergen hadde storesøster og pappa slått opp telt i hagen, hvor de holder festen gående utover natten sammen med gode venner.

– Han skulle vinne OL og nå har han faen meg gjort det. Jeg klarer ikke å lande etter dette her. Lillebroren min har vunnet OL!

Det roper Kristian Blummenfelts storesøster Kine Blummenfelt over telefon til VG, like etter at 27-åringen krysset mållinjen i Tokyo.

Hun fulgte gulløpet sammen med familie og venner i et telt i hagen til OL-vinnerens far Trond Blummenfelt. Sammen så de Kristian Blummenfelt parkere Alex Yee og Hayden Wilde med en halvannen kilometer lang spurt.

– Det første norske OL-gullet som kom i år, kom også fra Bergen. Man blir historisk med dette som få andre personer har. Jeg er så stolt og rørt. Han ligger ned mye mer arbeid i dette enn det andre gjør. Han har kritisert andre utøvere for at de ikke gjør jobben sin godt nok. Han er brutal med seg selv, sier pappa Trond til VG, tydelig rørt over sønnens prestasjon.

– Jeg var så svett. Det var så jublende følelse da han dro i fra. Man kunne juble litt før han dro i mål. Ikke bare at han har vunnet OL, men han har nådd det målet sitt som han har hatt i ti år, sier søster Kine.

De snakker begge med slitne stemmebånd etter å heiet frem Kristian Blummenfelt i snaut 105 minutter.

Storesøster Kine mener broren har fått for lite oppmerksomhet for jobben han har lagt ned. Hun mener at flere må få øynene opp for innsatsen som legges.

– Jeg er kjempestolt over lillebroren min. Han er verdens beste lillebror. Nå er han også verdens beste triatlonutøver.

Trond Blummenfelt turte ikke å tenke for mye underveis i løpet. Rett og slett fordi han ville unngå å bli nervøs.

– Jeg har fått utløst så mange følelser. Jeg har ikke tillatt meg å tenke for mye på det. Jeg begynner å tenke på feil som kan begås og tenker på at han kan spy på grunn av dårlig vann. Dette gjør de så godt de kan og i dag holdt det til gull.

