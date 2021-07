Løpet Jakob Ingebrigtsen bør frykte: – Må ikke bli grådig

Forrige OLs finale på 1500 meter kan være til skrekk og advarsel for Jakob Ingebrigtsen (20). Ekspertene mener nordmannen ikke bør falle i den samme fellen som Matthew Centrowitz’ konkurrenter gjorde for fem år siden.

OL-MESTER: Matthew Centrowitz krysser mållinjen foran Taoufik Makhloufi og Nick Willis og blir olympisk mester på 1500 meter i Rio. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Spurtsterke Centrowitz, David Bustos og Ben Blankenship tok ledelsen ut fra start under finalen på 1500 meter i Rio 2016. Før 100 meter var passert slakket de ned tempoet noe voldsomt. Trioen dannet en mur i fronten av feltet, og resten av løperne gikk med på det taktiske spillet.

– Dette er en gåtur. Dette er ideelt for sprinterne, utbrøt kommentatorene.

Den regjerende olympiske mesteren Asbel Kiprop ble for det meste liggende passiv bak i feltet, og det lave tempoet underveis var perfekt for sprinterne.

På de siste hundre meterne klarte ingen å tukte Centrowitz, som vant på 3.50. Den tregeste vinnertiden i OL siden 1932.

Jon Mulkeen er journalist hos World Athletics og har stålkontroll på det meste som har med friidrett å gjøre. Han mener Timothy Cheruiyot og Jakob Ingebrigtsen bør sette fart for å unngå en massespurt som i Rio.

– Cheruiyot liker alltid å ta ledelsen for å kontrollere løpet. Hvis farten er lav, åpner det opp for resten av feltet. Men hvis de går ut i under 3.30-fart, blir antallet motstandere automatisk redusert til en liten gruppe. Jeg blir veldig overrasket hvis årets OL-finale blir like treg som i Rio, sier Mulkeen til VG.

Nick Willis (38) fra New Zealand løper sitt femte OL, og stiller til start på 1500 meter. Han tok bronsemedalje i finalen for fem år siden, men utelukker seg selv fra medaljekampen denne gangen. Han støtter Mulkeens tankegang.

– Jeg tenker at Jakob vil foretrekke et raskt løp, og et der han ikke trenger å ta ledelsen fra start. Hvis Cheruiyot forsøker å løpe på 3.29 igjen, som i Doha, er det perfekt for Jakob. Hvis det går saktere, skaper det en mulighet for gutta med hurtig akselerasjon. Slik som Marcin Lewandowski, Jake Wightman og Josh Kerr, har Willis tidligere sagt til VG.

Centrowitz stiller til start igjen i Tokyo, men tviler på at han vil kunne benytte seg av et lignende løpsopplegg denne gangen.

– Alle forventer en rask 1500 meter i Tokyo, og dagens løp var en god forberedelse til det, sa Centrowitz etter å ha forsøkt seg på den amerikanske rekorden på en engelsk mil forrige uke.

NORSK MEDALJEHÅP: Jakob Ingebrigtsen. Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi / IPA / IPA Milestone

Sindre Buraas har lenge vært blant Norges beste utøvere på lang- og mellomdistanse. Han mener en OL-finale alltid vil være taktisk krevende, men mener Jakob og Filip Ingebrigtsen vil håndtere utfordringen godt.

– Vi har ikke sett Jakob i mange lureløp, men det viser seg ofte at de med best kapasitet også behersker slike løp best. Ingebrigtsen-brødrene er relativt gode taktisk, også handler det om å løpe billigst mulig og ha mest energi når de to siste rundene går, mener Buraas.

Han advarer imidlertid mot å løpe for defensivt og legge seg bak i feltet. I løp med tregt tempo kan det lettere oppstå skumle situasjoner.

– Det gjelder å ikke bli for grådig, og prøve å løpe for «safe». Jakob og Filip må føre og sette standarden, det tror jeg de har lært av tidligere anledninger, sier Buraas.

– Hvis det blir en stor gruppe med 300 meter igjen, er det større sannsynlighet for knuffing, fall og at man havner på innsiden av listen. Det er viktig at Jakob og Filip unngår, avslutter han.

