Norge er klare for OL-kvartfinale etter thriller mot Frankrike: – Det betyr alt

TOKYO/OSLO (VG) (Norge – Frankrike 32–29) Håndballgutta til Norge holdt på å miste ledelsen mot Frankrike, men dro seieren i land. Nå er de klare for kvartfinalen i OL.

Norges herrelandslag i håndball kom til oppgjøret mot Frankrike med to tap på fire kamper i bagasjen, og hadde virkelig kniven på strupen for å avansere fra gruppespillet i OL. Frankrike hadde på sin side vunnet alle sine fire kamper og var allerede klare for kvartfinalen som gruppevinnere.

Det ble en thriller, men Norge stakk til slutt av med seieren og er klare for kvartfinalen i OL.

– Det betyr alt, sier den norske strekspilleren Petter Øverby til VG.

– Det kan i hvert fall gjøre det. Det er litt avhengig av hvordan det går i kampen etter oss, men det blir godt å heie på Brasil i stedet for Tyskland. Vi tar den motstanderen vi får i kvartfinalen, og så gleder vi oss til oppgavene fremover.

– Vi hadde satt oss selv under press. Jeg tror vi måtte vinne eller spille uavgjort i dag for å gå til kvartfinale. Det er aldri deilig å gå inn i sånne kamper med et sånt press, men vi leverte da det gjaldt som mest, sier kaptein Bjarte Myrhol til VG.

– Jeg synes vi fremstår på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere i mesterskapet, sier Sander Sagosen til VG.

Etter kampen måtte Sagosen hentes bort av Harald Reinkind etter en opphetet diskusjon med flere franske spillere. Den trønderske stjernen var tydelig irritert etter en situasjon i sluttsekundene.

Sagosen ble revet ned i det aller siste angrepet og deiset i bakken i høy fart.

Rett etter sluttsignalet knuffet han og flere franske spillere på hverandre, før han nordmannen oppgitt slo ut med armene og gikk bort.

OPPHETET DISKUSJON: Sander Sagosen var irritert i sluttsekundene. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Etter kampen var Sagosen veldig fornøyd med seieren.

– Hvordan er det å stå her med en kvartfinaleplass kontra å være avhengig av hjelp?

– Det er natt og dag. Vi driver med det her for å vinne håndballkamper. Det er veldig deilig. Jeg er stolt over hvordan vi har stått på de siste dagene. Nå er vi i kvartfinalen, og da står vi på lik linje med de andre lagene. Vi får se hvem vi møter, sier Sagosen.

– Norge var det beste laget. Det er et fantastisk lag. De spilte dårlig mot Tyskland, men vi visste de ville gi alt de hadde i dag, sier den franske spilleren Nedim Remili til VG.

O’Sullivan er sendt til røntgen. Fysioterapeut Harald Markussen sier han fikk det ytterste leddet på tommelen ut av ledd og slet med å få den tilbake.

– Er det skjelettskade i tillegg er det mer alvorlig og tar lenger tid, sier Markussen til VG.

– Hvordan er muligheten for at han spiller mer i OL?

– Hvis det ikke er skjelettskade er det en mulighet. Den konklusjonen tar vi ikke før vi har alle kortene på bordet.

Markussen sier videre at de har det de trenger for å si noe om sannsynligheten for videre spill etter å ha sett røntgen.

– Han var veldig rolig selv, og hadde ikke behov for smertestillende. Hvis det betyr nå er det positivt, men det blir bare spekulasjoner.

Også Magnus Abelvik Rød måtte ut med skade.

– Det var en slagskade mot kjeven. Det var en ganske hard trøkk, så det gjør nok ganske vondt. Vi vil gjøre opp en status i løpet av kvelden eller tidlig i morgen, sier Markussen til Discovery+.

Lagene fulgte hverandre tett i en fartsfylt åpning, og det skilte bare ett mål før Sagosen banket Norge opp i 11–9 etter snaue 20 minutter. Kevin Gulliksen økte til tremålsledelse like etterpå, før Magnus Gullerud satte inn 13–9.

Frankrike tettet luken raskt til 13–12, før Nikola Karabatic etter hvert utlignet til 14–14. Scoringer av Sagosen og Elverum-spiller Luc Abalo på tampen av første omgang gjorde at det sto 15–15, før Norge fikk muligheten på straffe i siste sekund av omgangen. For fjerde av fjerde gang i første omgang bommet Norge på straffe, denne gang ved Gulliksen.

Straffe-krisen fikk sin forløsning umiddelbart i andre omgang, da O’Sullivan scoret på Norges femte straffe i kampen allerede før minuttet var passert i andre omgang. Samme mann satte nok en straffe i mål fem minutter senere da han utlignet til 19–19.

SATTE STRAFFENE: Christian O’Sullivan scoret på to straffer før han måtte ut med skade. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

O’Sullivan måtte ut med skade etter 38 minutter, men da tok Sagosen ansvar fra straffemerket og utlignet til 20–20.

– Jeg har ikke fått så mye informasjon. Jeg tror tommelen var ute av ledd, også hadde de problemer å få den tilbake, sier Christian Berge til TV Norge om O’Sullivans skade.

Norge gikk opp i tomålsledelse til 23–21, men Frankrike kom tilbake til 24–24. Derfra gikk Norge opp i tremålsledelse etter scoringer av Sagosen på straffe og to av Myrhol.

– Jeg er en målkåt fyr, jeg, spøker Myrhol til TV Norge etter kampen.

Den ledelsen holdt de en god stund, men med et par minutter igjen av kampen var det bare ett mål som skilte lagene. Derfra seilte Norge igjen fra og vant med tre mål til slutt.

Kvartfinalene spilles tirsdag.

Publisert Publisert: 1. august 2021 10:41 Oppdatert: 1. august 2021 11:27