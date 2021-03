Får gå i ledertrøyen, selv om han ikke leder: – En absurd situasjon

Før siste renn ligger Sturla Holm Lægreid best an i kampen om verdenscupen. Men den offisielle listen sier noe annet. «Et komplisert system», mener NRK-kommentator.

Det blir en kamp til siste slutt for Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid. Foto: NTB

Johannes Thingnes Bø var i ferd med å gå et perfekt renn. Men så ble det tre bom på siste stående.

Derfor kunne konkurrenten om verdenscuptrofeet, Sturla Holm Lægreid, snappe jaktstart-seieren i Östersund lørdag.

I sesongens siste og avgjørende renn går Thingnes Bø i gul ledertrøye. Men egentlig er det Sturla Holm Lægreid som leder verdenscupen.

– Det er litt dumt at Johannes går i den gule trøyen. Jeg synes det er merkelig, sier tidligere verdenscupvinner Raphaël Poirée til Aftenposten.

«Et absurd scenario»

Trøye-kuriositeten har en forklaring: I sammenlagtcupen i skiskyting kan hver utøver stryke sine fire dårligste renn.

På den offisielle verdenscuplisten før søndagens fellesstart er kun tre renn strøket. Det siste strykes når siste renn er over.

Så selv om Holm Lægreid i realiteten leder verdenscupen med ett eneste poeng, får Thingnes Bø gå i gult søndag. «Et absurd scenario», sa kommentator Andreas Stabrun Smith i NRKs sending lørdag.

– Han som er i gult, må slå han andre for å klare å beholde gult. Da er det noe feil med opplegget, sier Stabrun Smith til Aftenposten.

NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith stusser over poengreglene i verdenscupen. Foto: NTB

Komplisert system

Kommentatoren innrømmer at det er vanskelig å holde tungen rett i munnen angående hvem som egentlig leder verdenscupen til enhver tid.

Et eksempel: Han brukte to timer før han var helt sikker på at Tiril Eckhoff kunne vinne verdenscupen forrige helg, noe hun gjorde.

– Jeg måtte sende tekstmelding til IBU (det internasjonale skiskytterforbundet, journ. anm.) om at Eckhoff hadde vunnet. Det sier litt om at de har et komplisert system, de henger ikke med selv, sier Stabrun Smith.

Kommunikassjonsdirektør i IBU Christian Winkler bekrefter at Thingnes Bø får gå i gult fordi bare tre renn er strøket pr. nå.

– Har dere vurdert å endre reglene?

– Nei, egentlig ikke. Det er sånn det alltid har blitt gjort. Jeg tror ikke det har vært noen diskusjoner om det, sier Winkler til Aftenposten.

– Som en superveteran

Thingnes Bø i gult begynte jaktstarten med tre fulle hus. Sprekken på siste skyting kom under krevende vindforhold i Östersund.

– Sånt kan skje. Han var litt sliten og det var litt press, sier Poirée.

Selv om han ligger bak akkurat her, ledet Johannes Thingnes Bø over Sturla Holm Lægreid nesten hele jaktstarten. Men på siste stående skar det seg. Foto: NTB

Holm Lægreid skjøt fullt hus på siste stående mens alle rundt ham bommet.

«Et hode som en superveteran», beskriver Andreas Stabrun Smith.

– Når helt nye løpere kommer inn, tenker man at de én eller annen gang skal dette sammen. Jeg tenkte det skulle skje dette rennet, og at Thingnes Bø skulle vise seg frem som den store vinneren. Men så kom Holm Lægreid sånn tilbake. Det var helt vanvittig.

Poirées tips

Uavhengig av farge på drakten er Thingnes Bø i utfordrerposisjon før søndagens fellesstart. Men oppgaven er langt fra umulig. Trolig holder det bare å komme foran Holm Lægreid i mål (se egen faktaboks).

– Hvem tror du vinner, Raphaël Poirée?

– Det er nesten umulig å si. Begge to har sine sterke sider. Lægreid er veldig sterk på standplass og god på ski. Johannes er best når det gjelder og har mest fart i løypen. Det blir veldig, veldig interessant, sier Poirée.

Raphaël Poirée tilhørte verdenseliten i skiskyting i årene rett før og rett etter årtusenskiftet. Foto: AP

Selv var franskmannen ofte i tette dueller om verdenscuptrofeet, som regel mot erkerival Ole Einar Bjørndalen. Poirée har ett klart råd til Thingnes Bø og Holm Lægreid.

– Det blir feil å fokusere på konkurrenten din. Du må tenke på deg selv og fokusere på den oppgaven du har. Man kan uansett ikke kontrollere konkurrentene, sier Poirée.

Fakta Poengstatus før siste verdenscuprenn Hvis man stryker fire renn, leder Sturla Holm Lægreid verdenscupen med ett poeng foran Johannes Thingnes Bø. Dette er altså det reelle utgangspunktet før fellesstarten. Thingnes Bø vinner verdenscupen hvis han blir nummer åtte eller bedre OG får en bedre plassering enn Holm Lægreid. Hvis Thingnes Bø blir nummer 9 og Holm Lægreid nummer 10, ender de opp med like mange poeng. Da blir Holm Lægreid verdenscupvinner, fordi han har vunnet flere renn. Det samme gjelder for plasseringene 10 og 11, 11 og 12, og så videre. Les mer