Tyrkia-sjokk mot Nederland i Norges VM-kvalikgruppe

(Tyrkia-Nederland 4–2, kampen pågår) Forhåndsfavoritt Nederland har havnet i trøbbel fra start i kvalifiseringen til Qatar-VM. Tyrkia leder 4–2 i åpningskampen i Istanbul.

HAT TRICK-HELT: Burak Yilmaz scoret to mål før pause mot Nederland. Her sammen med spisskompis Yusuf Yazıcı. Etter hvilen satte Yilmaz inn sitt tredje. Foto: Murad Sezer / POOL / REUTERS POOL

Nederland er utpekt som Erling Braut Haaland (20) og resten av Norges største hinder på veien mot VM neste vinter. Nå ser gruppedynamikken ut til å endre seg umiddelbart.

Før det var spilt 46 minutter i Tyrkia hadde Lille-spiss Burak Yilmaz (35) scoret to ganger, mens Milan-stjernen Hakan Çalhanoglu (27) hadde hamret inn 3–0 for vertene.

– Det er smått utrolig, kommenterte TV 2s Endre Olav Osnes.

Snaut 17 minutter før full tid reduserte innbytter Davy Klaassen for nederlenderne og bare sekunder senere gjorde Luuk de Jong det samme. Da var tyrkernes ledelse truet, men kaptein Yilmaz roet lagets nerver ved å skru inn sitt tredje for kvelden på et utsøkt frispark fra 20 meters hold rundt 10 minutter før full tid.

VG oppdaterer saken!

Her kan du se VGTVs studiosending i forbindelse med Norges kamp mot Gibraltar:

Norge neste

Allerede på lørdag skal Tyrkia møte Norge til den andre runden med kvalifiseringskamper. Latvia, Montenegro og Gibraltar er de øvrige nasjonene i gruppe G.

Oppgjøret mellom Tyrkia og Nederland startet i et relativt rolig tempo. Hjemmelaget forsvarte seg disiplinert og godt, før de satte fart offensivt etter nederlandske balltap. Jasper Cillessen (31) skulle i utgangspunktet ha voktet målet til Nederland, men Valencia-keeperen ble erstattet av Tim Krul (32) like før start etter å ha blitt skadet på oppvarmingen.

Sistnevnte ble utspilt først da Yilmaz banket inn 1–0 via Matthijs de Ligt og deretter da samme mann plasserte inn 2–0 etter et korrekt idømt straffespark.

Bare sekunder ut i 2. omgang kunne Krul trolig ha gjort en bedre jobb på 3–0-scoringen til Çalhanoğlu. Ballen forlot tyrkernes fot og suste 20 meter gjennom luften før den ble stoppet av nettet, men den var ikke utagbar for nederlenderen.

FORTVILER: Memphis Depay under oppgjøret mot Tyrkia. Foto: Tolga Bozoglu / Pool EPA

Lagene

Slik mønstret Tyrkia-trener Senol Gunes og Nederland-sjef Frank de Boer mannskapene sine fra start:

Tyrkia (4–4–2):

Fakir – Celik, Kabak, Soyuncu, Meras – Karaman (Ayhan fra min. 79), Tufan (Erkin fra min. 64), Yokuslu, Calhanoglu (Unal fra min. 78) – Yazici (Antalyali fra min. 64), Yilmaz.

Verdt å merke seg: Tyrkia stilte i en 4–4–2-formasjon, men defensivt trakk den sentrale midtbanespilleren Okay Yokuslu tidvis ned i forsvaret og dannet en backfemmer. Mens Burak Yilmaz var spydspissen, hadde angrepsmakker Yusuf Yazıcı en mer vandrende rolle.

IKKE FORNØYDE: Matthijs de Ligt, Memphis Depay og Georginio Wijnaldum diskuterte med dommer Michael Oliver under matchen mot Tyrkia. Foto: Murad Sezer / Pool Reuters

Nederland (4-2-3-1):

Krul – Tete (Klaassen fra min. 69), de Ligt, Blind (Gravenberch fra min. 82), Wijndal (van Aanholt fra min. 82) – de Roon (Luuk de Jong fra min. 62), de Jong – Berghuis, Wijnaldum, Malen (Dumfries fra min. 69) – Depay.

Verdt å merke seg: Liverpool-stjernen Georginio Wijnaldum figurerte i utgangspunktet som bindeleddet mellom de Roon/de Jong og spissen Memphis Depay. Manchester Uniteds offensive midtbanemann Donny van de Beek var benket.

PS: De ti gruppevinnerne fra Europa-kvaliken går direkte til VM-sluttspillet. Ytterligere tre plasser skal tildeles i et omspill der alle gruppetoerne og to lag kvalifisert fra Nations League-turneringen deltar.

Totalt skal 32 nasjoner delta i selve sluttspillet. VM i Qatar arrangeres fra 21. november til 18. desember i 2022. Det er de høye temperaturene på sommeren som gjør at mesterskapet et flyttet til vinterhalvåret.