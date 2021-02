Kalla om Dyvik-krangel: – Viktig å ta tak i med en gang

Anna Dyvik (26) følte seg forbigått av Charlotte Kalla (33) da det svenske VM-laget i langrenn ble tatt ut. Nå sier Kalla at saken er «avklart».

SKI-STJERNER: Charlotte Kalla og Anna Dyvik (t.h.). Foto: NTB

– Det er kult for henne. Men jeg synes kanskje at jeg har prestert bedre enn henne i år. Jeg har hatt verre ryggproblemer enn det hun har hatt, sier Dyvik til Sportbladet etter uttaket.

Begge har 7. plass som beste individuelle prestasjon i verdenscupen denne vinteren. Totalt ligger Dyvik som nummer 39 og Kalla på 50. plass.

Da VM-troppen ble presentert var veteranen Kalla blant de åtte damene som ble tatt ut – mens Dyvik måtte nøye seg med rollen som hjemmeværende reserve.

Nå har både Aftonbladet og Expressen snakket med Kalla om Dyviks uttalelser. Hun bekrefter at det har vært kontakt.

– Vi har hatt kontakt, og det er avklart. Nå ser vi fremover begge to, sier Kalla til Expressen.

– Du har pratet med Anna, altså?

– Mmmm.

På spørsmål om hvem av dem som ringte hvem, svarer Charlotte Kalla:

– Det er mindre viktig. Det viktige er at man tar tak i slike ting med en gang de oppstår.

Hun vil ikke svare på om hun ble overrasket over uttalelsene til Anna Dyvik.

Charlotte Kallas VM-deltagelse hang en stund i en tynn tråd på grunn av ryggtrøbbel, men hun uttaler nå at hun er klar for VM.

– Det føles herlig. Jeg tenker ikke noe på det. Det eneste er at jeg gjør noen øvelser hver dag som jeg ikke gjør ellers. Jeg er veldig glad, sier Kalla til VG under et pressetreff onsdag.

Kalla ønsker å gå så mange distanser som mulig i VM - utenom sprint og teamsprint. Hun ble coronasmittet før sesongen, og har brukt tid på å komme i form.

– Corona har vært tøft, men det er noe jeg helst vil legge bak meg. Jeg innser at de erfaringene jeg fikk fra den perioden gjorde at jeg kunne ta ryggproblemene på en bedre måte, sier Kalla og legger til:

– Det har vært veldig spesielt å ikke kunne ha noen lengre planer. Det har krevd mye tålmodighet, både fra meg og de rundt meg, sier Charlotte Kalla.

– Jeg synes at hvis Charlotte skal få gå en distanse i VM, så kan jeg også få gå en distanse. Jeg hadde store problemer med ryggen i Ruka, ble ikke nummer 48, sa en skuffet Dyvik forrige uke ifølge Aftonbladet.

Sveriges åtte kvinner til VM:

Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Emma Ribom, Frida Karlsson, Maja Dahlqvist, Linn Svahn, Johanna Hagström, Jonna Sundling.

