Overraskende VM-avgjørelse om salting: – Har ekstremt mye å si

OBERSTDORF (VG) Onsdag gjennomførte sprinterne den siste treningen før VM-åpningen. Deretter bestemte arrangøren seg plutselig for å salte løypen.

PÅ TRENING: Snøen sprutet rundt føttene på Johannes Høsflot Klæbo og de andre norske sprinterne da de testet løypen onsdag rundt klokken 12.00.

Da VG overvar onsdagens trening, gikk Johannes Høsflot Klæbo (24), Maiken Caspersen Falla (30) og de andre løperne i partier hvor konsistensen på snøen lignet hvit slush. Rundt 15 meldte varmegrader på stadion under torsdagens VM-premiere gjør at arrangøren nå tar grep og salter hele løypen.

– Det som er med salting, er at det har så ekstremt mye å si at det må gjøres riktig for at det skal holde. Dårlig salting som går i oppløsning er verre enn noe annet, men de hadde ikke annet valg enn å gjøre noe med forholdene, sier den norske smøresjefen Stein Olav Snesrud til VG.

I denne videoen forteller Russlands langrennstrener hvor han tror sprinten avgjøres:

Plutselig

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at avgjørelsen kommer brått på, etter at samtlige løpere har trent i løyper uten salt de siste dagene.

– Dette ble kastet på oss, men vi må bare forholde oss til det. Vi har fått testet ski både da det har vært fast om morgenen og løst på dagen, sier Bjervig til VG.

Men ingen har fått testet med salt under skiene, opplyser smøresjefen.

– Det er mange forandringer her. Først endrer de starttidspunkt og så skal det saltes. Det meste endres i siste liten. Det er slik de opererer, tydeligvis. Men vi skal i alle fall ikke være dårligere forberedt enn andre, sier Snesrud.

PÅ STADION: Arild Monsen og Klæbo i Oberstdorf.

Kan bli dramatisk

De norske smørerne vil trolig være på plass på stadion for å teste ski allerede klokken 05.00 torsdag morgen. Prologstart er fire timer senere.

– Nå skal det bli fast rundt hele løypen, men det spørs om saltet bærer hele dagen. Hvis man først tråkker gjennom saltet, blir det veldig løst igjen, sier Bjervig.

– Hvilken type konkurranse ser du for deg nå - ligger det an til å bli mer dramatisk?

– Er det ikke alltid ganske dramatisk i sprintene? Det er en løype med tøffe motbakker og krappe svinger. Det kommer til å bli tette dueller, høy fart og veldig spennende.