Norsk verdensmester med Pride-markering – i Ungarn-mesterskap

Regjerende verdensmester Mads Østberg (33) kjører i det åpne ungarske mesterskapet i helgen. Der markerer rallystjernen sin motstand mot landets nye homo-lov.

PRIDE-MARKERING: Hjelmene til Mads Østberg og Torstein Eriksen ligger klare til helgens kjøring i det ungarske mesterskapet. Foto: Privat og Citroën Racing

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Sammen med sin kartleser Torstein Eriksen (31) har Østberg regnbue-symbolet på hjelmene sine. På den måten markerer de hva de mener om den nye loven som betyr et forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige.

– Jeg ønsker å vise hvor jeg står - selv om jeg er i Ungarn. Ellers kanskje nettopp spesielt fordi jeg er her er det viktig for meg å vise dette, sier Mads Østberg på telefonen til VG fra byen Pécs.

– Jeg vet at jeg har mye oppmerksomhet og manges øyne mot meg her i Ungarn. Da er det fint å sende et sånt budskap. Jeg har et ønske om å støtte Pride og støtte menneskerettighetene, sier Østberg.

Mannen som sist sesong ble verdensmester i den nest mest prestisjefylte rally-klassen, forteller at de hadde regnbueflagg også på siden av bilen på startseremonien.

– Det er ikke lov å ha dette under selve løpet, men det gjorde godt å kjøre over startrampen med Pride-flagget på siden av bilen.

– Hvilke reaksjoner fikk dere?

– Det var ikke så mye direkte reaksjoner, men jeg ser at det har spredd seg litt i sosiale medier. Vi ønsker at de som er der, kanskje spesielt unge mennesker som følger med på rally, skal vite hva slags verdier vi står for.

Les også Zucca om Pride-debatten: – Synd vi ikke er kommet lenger

– Vi gjør selvfølgelig dette for å vise vår støtte til menneskerettighetene. Jeg har fått med meg det som har skjedd i Ungarn i det siste, og det er noe jeg definitivt ikke støtter, sier Mads Østberg.

Løpet i helgen er fjerde runde i det ungarske rallymesterskapet. Citroën-fører Østberg er den mest kjente føreren i løpet, sammen med den tsjekkiske veteranen Jan Kopecký.

Debatten har de siste dagene rast etter at det europeiske fotballforbundet UEFA sa nei til å lyse opp arenaen i München i regnbuefarger under EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn. UEFA satte foten ned for det de mente var en politiske markering.

Avgjørelsen falt i god jord hos den ungarske utenriksministeren Péter Szijjártó.

– Lederne i Uefa tok den rette avgjørelsen ved å ikke bidra til en politisk provokasjon mot Ungarn, sa han til nyhetsbyrået AFP.

Les også Åge Hareide beklager at han kalte Pride-bevegelsen for propaganda

– Takk Gud for at lederne i europeisk fotball fortsatt har sunn fornuft, la han til.

Åge Hareide og Mats Zuccarello er blant dem som har ytret seg i den norske delen av debatten de siste dagene.

Idrettspresident Berit Kjøll uttalte fredag morgen:

– Med utgangspunkt i vår visjon om «idrettsglede for alle», ser jeg ingen hindringer. Det er helt naturlig at vi støtter opp om Pride, sa Kjøll og var klar på at Tyskland burde ha fått lyse opp sin stadion i regnbuefarger.

Mads Østberg ble altså verdensmester i 2020, men har hatt en litt trøblete første halvdel av 2021-sesongen. Han ligger på 2. plass totalt, hårfint bak landsmannen Andreas Mikkelsen, og med bolivianske Marco Bulacia jagende etter seg.

– Det har vært litt utfordrende. Det har skjedd en del ting utenfor vår kontroll, men vi har vist i hvert løp at vi har et bra tempo, stort sett fortere enn de andre, sier Østberg, som måtte tåle 10.000 kroner i bot etter VM-runden på Sardinia.

Det som skjedde, var at Østberg/Eriksen lå an til å vinne Rally Sardinia da han punkterte like før mål på en av de siste fartsprøvene.

Da en irritert Østberg etter målgang serverte noen saftige gloser på Eurosport - etter først å tømt seg på norsk inne i bilen - endte det med bot. Etterpå beklaget han overfor fansen:

– Etter Ungarn blir det ei uke hjemme, så drar jeg til Finland for å teste og så drar vi direkte til VM-runden i Estland, forteller Mads Østberg.

Publisert Publisert: 26. juni 2021 06:22