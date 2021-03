Mette Bugge

Martin Slottemo Lyngstad (foto)

Da Emil Iversen gikk på pallen som verdensmester klokken 16.33.37 søndag kveld, var det 1 time, 22 minutter og 32 sekunder siden Johannes Høsflot Klæbo gikk i mål som vinner. Trodde han.

Fra da av skjedde alt. Eller riktigere, det skjedde rundt 100 meter lenger bak i løypen da Aleksandr Bolsjunov og Klæbo kjempet side om side på oppløpet.

Russeren kom først inn i korridoren, trønderen hadde høyest fart. Det var kamp om plassen, og de to kom bort i hverandre. Russerens stav brakk. Han skjønte der og da at han ikke ville ta gullet og kom inn til tredjeplass etter Klæbo og Iversen.

Foto: Martin Slottemo Lyngstad Johannes Høsflot Klæbo har gitt alt på femmila, og må bare legge seg ned i målområdet. Kontrasten. Alexandr Bolsjunov er rystet på siden. Johannes Høsflot Klæbo tror at han er verdensmester.,.

Ulykkelig og frustrert

Følelsene ble til tårer hos en knust Bolsjunov. Han satte seg i et hjørne, fikk klapp av Klæbo på ryggen og noen ord. Men russeren løftet ikke hodet. Han hulket. TV-kameraene viste en mann som var utslått.

Så kom protestene fra Russland og deretter Norge. Klæbo hadde fått beskjed om at han var verdensmester. Men så ble han innkalt til juryrommet to ganger. Han og sportssjef Espen Bjervig måtte forklare hva de mente om dette opptrinnet på vei mot mål. Så var det russernes tur. De hadde også mening om det som skjedde og at Bolsjunov fulgte reglene.

Alle kunne se hvordan Aleksandr Bolsjunov hadde det. Han hadde tapt et etterlengtet gull. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Så kom bildene som viste Johannes Høsflot Klæbo gå med bestemte skritt bort fra området. Det var ingen tvil om hvilken beskjed han hadde fått.

Han så seg ikke tilbake.

Ikke på 97 år, siden femmila kom med på VM-programmet, hadde noe lignende skjedd.

Fakta Dette skjedde – og dette kan skje nå Kl. 15.11: Johannes Høsflot Klæbo går først i mål på femmila i VM. Bak ham kommer Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov Like etter målgang: Russerne legger inn protest på situasjonen som oppstår. Kl. 16.04: Johannes Høsflot Klæbo blir diskvalifisert av juryen. Umiddelbart etterpå: Norge leverer motprotest. Kl. 16.24: Norges motprotest blir avvist av juryen. Kl. 16.35: Langrennssjef Espen Bjervig varsler at Norge kommer til å anke. Juryens to hovedspørsmål: 1. Hvem var først? 2. Var det kontakt mellom Klæbo og Bolsjunovs stav. Dette var svaret fra juryen: – Den første konklusjonen var at Aleksandr Bolsjunov var foran og hadde rett til å velge korridor, så var det andre spørsmålet hva som fikk staven til å brekke. Vi kan se på TV-bildene at det var kontakt mellom Klæbo og staven, sa FIS-direktør Pierre Mignery. – Det starter med at Klæbo er bak, og det er klart at ansvaret ligger hos den som skal gå forbi. Ansvaret for situasjonen er hos Klæbo, sa Mignery. Dette kan skje nå: 1. Norges Skiforbund må levere en appell til Det internasjonale skiforbundet (FIS) innen 48 timer. Det betyr at anken må være levert innen tirsdag ettermiddag. 2. FIS må sette en appellkommisjon bestående av tre personer. Det kan ikke være russere eller nordmenn. 3. Det er Norges Skiforbund som har bevisbyrden nå. 4. FIS-kommisjonen har 72 timer på å behandle appellen. Kilder: NTB og VG Les mer ↓

Johannes Høsflot Klæbo har fått beskjeden. Han er disket. Han vil bare komme seg bort fra langrennsstadion. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Et spesielt punktum

Litt før halv seks var det fyrverkeri på stadion i Oberstdorf. Noen funksjonærer fulgte med. Alle andre hadde helt andre ting å snakke om.

Emil Iversen gikk med gullmedaljen rundt halsen og skiene i den ene hånden. Han fortalte at han ikke hadde lagt merke til at Bolsjunov bare tok medaljen i hånden, ikke rundt halsen. En stille protest.

Selv ga Iversen uttrykk for at sølvet føltes som gull før avgjørelsen var fattet, men at han selvsagt var glad for gullet.

– Jeg synes så synd på Johannes. Denne dagen er absurd. Det er min største dag i skikarrieren, og det må jeg ha fokus på.

– Norge snakker om å anke?

– Det stiller jeg meg bak. Uansett anke, mister jeg ikke medaljen.

– Men dette gullet er ufortjent, sa han.

En merkelig feiring. Ingen viser glede. På pallen står Aleksandr Bolsjunov (f.v.), Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Han er skummel i feltet

Emil Iversen kunne ikke dy seg da han fikk spørsmål om han hadde sett hva som skjedde mellom Bolsjunov og Klæbo.

– Jeg tror at Bolsjunov gjør det med vilje. Han er skummel i feltet. Johannes er snill i feltet.

Russeren har vært innblandet i flere episoder i vinter. Hans Christer Holund kræsjet med ham to ganger i Lahti. Og det var neste dag at TV viste en Bolsjunov som slo etter Joni Mäki fra Finland med staven og like etterpå kjørte inn i ham. Da sa han at det ikke var meningen, fordi skiskoen løsnet fra bindingen. Dermed ble det vanskelig å unngå fellingen av finnen.

Følte med landslagskameraten

Iversen fortalte at han hadde sittet inne i containeren da han fikk beskjed om at VM-gullet var hans. Det ble ikke noe ekstra jubel, men han var likevel bestemt:

– Men jeg skal selvfølgelig feire.

29-åringen presiserte at han egentlig var lei seg på Klæbos vegne, men likevel glad for å ha tatt det første individuelle gullet. Og bakgrunnen er denne:

Gladgutten fra Meråker er blitt seriøs. Han har tatt grep, stått opp tidlig på morgenen, trent og holdt seg borte fra fjas og moro. Etter en prikkfri femmil på to timer og ti minutter fikk han endelig uttelling. Over mål var han utrolig fornøyd. Han hadde nådd målet sitt om medalje. Klem fra pappa Ole Morten Iversen, som er landslagstrener for kvinnene, gjorde godt. Støttespillere, smørere og alle i teamet unte ham en medalje, men ikke alt styret som førte med.

FIS-direktøren kom ut

Da FIS-direktør Pierre Mignery tok sin runde til alle som hadde spørsmål og mobiltelefoner på opptak, svarte han så godt han kunne.

Avgjørelsen handlet om to spørsmål og det var ingen lett jobb juryen hadde. Bildene hadde blitt analysert opp og ned, bort og frem. Alle vinkler var vurdert. Marte Trondsen, som var teknisk delegert (TD) hadde også sett og studert, og til slutt dreide det seg om følgende:

1. Hvem var først?

2. Var det noe kontakt mellom Klæbo og russerens stav?

Juryen i arbeid. Resultatet ble nedslående for Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

De involverte konkluderte med at russeren var først i retning sporet. Han kunne velge korridor. Og på det andre spørsmålet om hvorfor staven brakk, som det var en del uenighet om, kom juryen til dette:

– Klæbo kom bakfra. Ansvaret ligger hos ham som skal forbi. Klæbo må ta det ansvaret for situasjonen.

Mignery tok seg god tid, men ville ikke si hvem som sa hva i juryrommet. Og han var usikker på om utfallet er endelig.

Johannes Høsflot Klæbo kommer ut fra juryrommet. Han har gitt sitt syn på saken. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Vurderer å anke

For det som skjer, er at Norge har mulighet til å appellere. Det må skje innen 48 timer, eller som langrennssjef Espen Bjervig fortalte da han fikk tid til intervjuer:

– Avgjørelsen må være tatt innen tirsdag klokken 16.30.

Skiforbundet har satt Bjervig og Arild Monsen på saken. De kommer til å diskutere nøye før de eventuelt sender en anke til appellkommisjonen i Det internasjonale skiforbundet.

Femmila kan med andre ord komme til å vare i flere dager.

Bjervig var heller ikke i noe topphumør, selv om Norge tross alt hadde fått verdensmesteren på VMs avsluttende distanse.

– Vi skulle kost oss, slappet av og feiret et fantastisk VM.

Espen Bjervig (t.v.) fortviler, i likhet med landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Stolt av gullvinneren

For landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble denne dagen nesten uvirkelig. Selv ikke en dramaturg kunne laget et større «plot».

Menn som gråter, sinte menn, frustrerte menn. Ledere som trøstet, holdt rundt de som var involvert, ga klemmer. En situasjon fra idretten ingen av dem hadde vært med på før. En trønder som hadde vunnet sprintgullet tidligere i mesterskapet, og som endelig skulle bli en komplett skiløper.

– Vi er så følelsesladet, sier Nossum.

Han prøvde å få frem at han var så enormt stolt over det Iversen hadde fått til.

– Men det er så trist at hans største dag ble slik. At han må snakke om alt det andre.

Han mente Iversen gikk en «outstanding» femmil. Det er en fattig trøst, sa han og tenkte på omstendighetene og alt som skjedde. Det var få smil å se, heller ikke fra Lyn-løperen som endte med bronsemedaljen.

Simen Hegstad Krüger, som helt overraskende for ham ble løftet fra en fjerdeplass til pallen, fikk høre Ja, vil elsker. Bolsjunov trakk ikke på en mine da de tre flaggene ble heist. Dette var en av hans tyngste dager.

Mon tro om han angret på at han har invitert Klæbo i bryllupet sitt?

Alexandr Bolsjunov og forloveden i spenning. Avgjørelsen er ikke tatt om hvem som har gjort en feil. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Bolsjunov hadde forloveden med seg på stadion, men ingen kunne trøste ham. I pressesonen gikk han fort forbi de norske representantene for ulike medier. Via en tolk fikk vi høre hva han mente om Klæbos forsøk på å presse seg forbi ham på oppløpet. Det var ikke plass til begge. Han mistet balansen.

Og Johannes Høsflot Klæbo? Han forsvant til hotellet uten femmilsmedaljen han trodde han tok.