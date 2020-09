I kveld faller NM-avgjørelsen

Norges Friidrettsforbund skal i dag avgjøre skjebnen til friidretts-NM i koronarøde Bergen.

Her skal det etter planen være friidretts-NM i slutten av uken. Foto: Eivind Senneset (arkiv)

Utfallet er ventet å bli kjent rundt klokken 18. Det opplyser friidrettspresident Ketil Tømmernes overfor NTB.

I Bergen har det den siste tiden vært satt krisestab etter at byen er blitt åsted for et av de største koronautbruddene i Norge. Fra fredag skal det etter planen arrangeres NM i friidrett på Fana stadion.

Flere utøvere og trenere er imidlertid skeptiske til å reise til et område med så sterkt smittetrykk.

Regjeringen vil ikke legge føringer for avgjørelsen som skal tas.

– Vi legger til grunn at alle som gjennomfører arrangementer gjør det i henhold til gjeldende smittevernråd. Hvorvidt noe kan gjennomføres blir en dialog mellom friidrettsforbundet og Bergen kommune, ikke departementet, sa kommunikasjonsrådgiver Simon Stjern i Kulturdepartementet til NTB søndag.

Karsten Warholm er blant de påmeldte til NM i Bergen. Verdensmesteren på 400 meter hekk vil ikke bestemme seg for om han stiller til start før torsdag, dagen før NM-oppstarten. Da har han løpt Diamond League-stevnet i Roma.

– Planen er å springe i DL-stevnet i Roma. Når det gjelder NM, så følger vi situasjonen nøye. Dersom det blir arrangert NM, så blir min beslutning rundt deltakelse tatt etter løpet i Roma, sa Warholm til NTB før helgen.