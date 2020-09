NM i Bergen står i fare

– Vi krysser fingrene, sier NM-sjefen.

Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen skal etter planen delta i NM i friidrett i Bergen neste helg. Foto: AP/REUTERS

Tirsdag satte Bergen kommune krisestab på grunn av det pågående smitteutbruddet. Da var 42 personer bekreftet smittet det siste døgnet.

Kommunen innførte også det de kaller for en ekstra ti dagers dugnad for å slå ned smitten. Et at tiltakene her er at offentlige arrangementer kan ha maksimalt 50 deltakere. Tidligere har grensen vært 200.

Det byr på store problemer for NM i friidrett i Bergen. Det skal etter planen arrangeres helgen 18.-20. september, etter at mesterskapet først ble utsatt fra juni.

De har planlagt hele mesterskapet med en grense på maksimalt 200 deltakere.

Nå har arrangørene dialog med krisestaben i kommunen, som onsdag morgen er i møter for å diskutere om NM er gjennomførbart.

– Vi har sendt inn en orientering om arrangementet, og krysser fingrene for at vi får starte opp som planlagt fredag, sier leder i NM-komitéen Anita Bolstad Raa til BT.

– Ikke gjennomførbart

Raa forteller at de har bedt om å arrangere som planlagt også fredagen - med maks 200 deltakere.

– Vi mener vi har gode regler, rutiner og retningslinjer for dette. Stadion er stort, det er utendørs og det er lite kontakt mellom folk, utdyper Raa.

Lørdag og søndag går foreløpig fri om de nye tiltakene varer i ti dager. Det gjør ikke fredagen, hvor det skal flest utøvere i aksjon. Da er det mange kvalifiseringsheat.

– Det vil ikke la seg gjennomføre med en begrensning på 50 personer, sier Raa.

Vurderer alternativer

Etter byrådets pressekonferanse tirsdag, satt NM-komitéen i møter. Der ble det diskutert alternative NM-løsninger.

– Om vi får nei, må vi se på andre alternativer.

– Hvilke alernativer har dere diskutert?

– Jeg vil ikke spekulere i hvilke løsninger det kan være. Men ja, vi har diskutert ulike løsninger, sier Raa.

Stjernespekket

Ifølge Friidrett1 er stjerner som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm påmeldt flere distanser i NM. Fristen for å melde seg på var 8. september.

Arrangørklubbene Fana, Bjarg og Gneist har sammen med friidrettsforbundet endret på det opprinnelige programmet for å legge til rette for at Jakob, og eventuelt storebror Filip (droppet Diamond League i Brussel), Warholm og Amalie Iuel skal rekke mesterskapet.

De skal trolig løpe Diamond League-stevne i Roma kvelden før NM starter.