Bjarne Berntsen reagerer etter «ren oppsigelse»: – Veldig vondt

Bjarne Berntsen (63) er ferdig i Viking. «Vi har blitt enige», sier styret. «Ren oppsigelse», svarer Berntsen.

FERDIG: Bjarne Berntsen har blitt sagt opp i Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

Stavanger Aftenblad var først ute med nyheten om at Viking-trenerens kontrakt avsluttes ved sesongslutt. Han skal lede laget i sesongens siste fem seriekamper. Trenerens kontrakt varte opprinnelig ut 2021.

– Det er en ren oppsigelse ett år før kontrakten går ut. Jeg er veldig skuffet og trist. Jeg synes det er veldig tøft etter tre fantastiske år jeg har hatt i Viking nå. Jeg hadde veldig lyst til å avslutte med stil ut kontraktsperioden, men det ønsket ikke styret, sier Berntsen til VG.

– Vi har avsluttet kontrakten med Bjarne fra 31.12. Vi har blitt enige om en sluttavtale. Han er med på laget de siste fem kampene, sier styreleder Thor Steinar Sandvik.

– Var Bjarne enig i den avgjørelsen?

– Jeg vil i hvert fall si at jeg tror han er skuffet over at det endte sånn.

– Hvorfor endte det sånn?

– Vi hadde et ønske om å ha med oss Bjarne på laget i ett år til, men han mente det var for kort. Derfor endte det sånn, sier Sandvik.

– Har det vært dårlig stemning?

– Jeg vil ikke si det. Men når punktum var satt, var nok Bjarne skuffet. Dette var nok ikke hovedønsket hans.

Partene forteller om en prosess som har vart i flere måneder. Ifølge Berntsen forteller ikke Sandvik hele sannheten.

– Det har aldri vært snakk om at jeg skal være trener mer enn ett år til. Jeg sa je kunne være interessert i å gå inn i en stilling som sportssjef, men da ville jeg ha mer enn ett år til. Det var de ikke interessert i å diskutere, sier Berntsen.

VG var i kontakt med Genk-spiller Kristian Thorstvedt, som fikk sitt store gjennombrudd i Viking under Berntsen forrige sesong.

– Wow, sier han om at gamlesjefen har fått sparken.

– Det er utrolig trist og synd. Bjarne er en meget god mann og god trener. Han skal ha mye av æren for at vi rykket opp og vant cupgull og har klart å utvikle så mange gode spillere. En stor legende som kommer til å bli savnet, sier Thorstvedt.

Berntsen ledet Viking til cupgull i fjor. Mannen som også ledet Viking fra 1992 til 1995 og som midlertidig trener i 2004, sørget for at stavangerklubben rykket opp til Eliteserien før 2019-sesongen, som endte med en imponerende femteplass.

Nå ligger Viking på syvendeplass etter 25 serierunder. Klubben har vunnet sine to siste kamper, men styret skal likevel ha kommet frem til beslutningen om å si opp Berntsen nå.

– Hvordan føles det å avslutte med et bittert brudd etter så vellykkede år?

– Det føles veldig vondt, sier 63-åringen.

Sandvik forteller at klubben vil presentere sitt nye trenerteam på en pressekonferanse fredag formiddag. Ifølge Stavanger Aftenblad er det Berntsens assistenter Bjarne Lunde Aarsheim og Morten Jensen som overtar som hovedtrenere i Viking.

