Sverige og Finland følger Norge: Nei til verdenscup

Norge har allerede sagt nei til å delta i verdenscupen i langrenn i resten av 2020. Nå dropper også Sverige og Finland rennene i Davos og Dresden.

DROPPER VERDENSCUP: Frida Karlsson og Therese Johaug - og resten av de svenske og norske landslagene dropper verdenscupene før nyttår. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Det svenske skiforbundet forklarer avgjørelsen med hensynet til løpernes helse i en pressemelding. Finland har samme begrunnelse, ifølge Yle.

Mandag bestemte først Johannes Høsflot Klæbo (24) seg for å droppe verdenscupen resten av 2020. Det samme gjorde Emil Iversen (29) – som også står over Tour de Ski.

Tirsdag ble det så kjent at Norges Skiforbund har bestemt seg for ikke å sende utøvere til verdenscupen i langrenn fram til nyttår. Det samme kan skje med Tour de Ski på nyåret.

Før jul er det verdenscuprenn i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter.

– At vi nå har bestemt oss fra å avstå fra de kommende verdenscuprennene, har vært en vanskelig beslutning, men det er tatt med løpernes helse i fokus.

– Vi vet at beslutningen skaper skuffelse for løperne, men også for publikum foran TV-en, sier Sveriges langrennssjef Daniel Fåhraeus.

Den svenske legen Per «Pliggen» Andersson sier:

– Om det går galt, kan sykdommen få potensielt alvorlige konsekvenser for den som smittes. Ingen av oss er villige til å ta den risikoen, sier han ifølge pressemeldingen, der det heter at Sverige foreløpig ikke har bestemt seg angående Tour de Ski, som starter 1. januar.

Den russiske langrennspresidenten Jelena Välbe sier til R-sport at de kommer til å stille i Davos.

Verdenscupen i langrenn startet i Ruka i Finland sist helg.

– Den planlagte boblen holdt ikke, sier lege Maarit Valtonen i den finske OL-komiteen til Yle.

Vegard Ulvang, som er øverste sjef for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), sa til VG mandag at han er innforstått med at det kan komme vanskelige avgjørelser i løpet av vinteren så lenge pandemien herjer.

– Det er et merkelig år, og det kommer garantert til å prege oss. Men den evalueringen som er gjort etter Ruka hvor det er diskutert med trenere og andre involverte, er positiv, sa Ulvang.

Langrennsløperne er naturlig nok opptatt av å være friske mot vinterens VM, som etter planen arrangeres i Oberstdorf fra 23. februar til 7. mars 2021.

Publisert Publisert: 2. desember 2020 11:01 Oppdatert: 2. desember 2020 12:17