Håndballforbundet undersøker apekatt-påstand

Drammens Sindre Aho hevder at han ble kalt «jævla apekatt» av en Halden-spiller under en kamp onsdag kveld. Halden-spilleren nekter - og får støtte av egen klubb.

REAGERER: Drammen-spiller Sindre Aho.

– Jeg kan bekrefte at det er lagt inn en kommentar på dommerrapporten. Med bakgrunn i den har vi startet en undersøkelse hvor vi har bedt Drammen, Halden og dommeren om en rapport på hendelsen som er kommentert. Så vil vi på bakgrunn av de uttalelsene gjøre en vurdering på videre saksgang, sier organisasjonssjef Stig Quille i Norges håndballforbund til VG.

– Har du noe mer informasjon om den angivelige hendelsen på nåværende tidspunkt?

– Nei, det har jeg ikke. Vi vil bruke dagen i dag på å få inn uttalelser, så vil vi sende over det til påtalenemda i forbundet som vil gjøre en vurdering på videre saksgang.

– Ble kalt apekatt

Partene har ulike versjoner av hva som skjedde.

Drammen-spiller Sindre Aho er på sin side klar på hva som skjedde etter en duell mellom ham selv og en lagkamerat av den beskyldte Halden-spilleren.

– Hold kjeft du da, jævla apekatt, du er ikke noe bedre selv, hevder Aho at Halden-spilleren skal ha ropt til ham.

– En ting er hva som blir sagt i kampens hete. Men han gikk rundt og lo og smilte etterpå. Det blir for dumt. Jeg vil ikke lage noe stor greie av det, men da han ikke ville snakke med meg etterpå så provoserer det, hevder Aho.

– Det er uheldig at han kaller meg det. Jeg har utenlandsk far. Som regel er jeg ikke hårsår. Jeg kan tulle. Men det er unødvendig å si det. Det hører ikke hjemme på noen arena. Jeg har det greit personlig, men det skjer, og det skjedde i Champions League under PSG-kampen. Det må få noen konsekvenser når alle i samfunnet vet at dette ikke er greit, mener Aho.

Nekter for rasisme

Marita Synnøve Kaldestad-Rognøy er daglig leder i Halden. Torsdag morgen hadde hun et møte med spilleren som Aho retter beskyldningene mot. I møtet var også trener Jan Thomas Lauritsen.

– Det var et ordentlig møte i dag med den spilleren som er anklaget. Han forteller at det oppsto en situasjon inne på linjen, hvor en av våre spillere ramlet. Simen Aho roper da at han ikke skal «skape seg», at han skal slutte å skrike og kaste seg på den måten. Så blir vår spiller forbannet. Han roper tilbake: «Holdt kjeft, du er den verste av de alle på det der.»

– Da roper Simen umiddelbart: «Hæ? Kalte du meg en apekatt?» Så skal Simen ha prøvd å få dommeren med på at han kalte ham en apekatt, men dommeren sa at han ikke hadde hørt det. Så hadde Simen gått rundt og prøvd å få med andre folk på at vår spiller hadde kalt ham en apekatt. Vår spiller er kjempelei seg. Han lurer på hvorfor de satte i gang dette, sier Haldens daglige leder til VG.

– Forferdelig trist

Klubben skjermer nå spilleren som angivelig skal ha kommet med kommentarene.

– Han har sovet dårlig i natt og er lei seg. Å bli dratt med i en slik sak av så alvorlig karakter, syns han er forferdig trist. Han er kjempepreget av det. Han skal bli skånet fra å snakke om det. Vi har hatt en lang prat med ham og vi har kommet frem til at vi stoler på ham, sier Kaldestad-Rognøy.

Hun legger til at de skal ha pratet med en annen Halden-spiller som sto i nærheten og han skal ikke ha hørt «apekatt» bli brukt, ifølge den daglige lederen.

– Det er veldig viktig for oss å komme til bunns i saken, og vi har ingen grunn til å ikke stole på det vår spiller sier til oss, at han ikke har gjort dette. Vi har kjent ham lenge og aldri vært i nærheten av å oppleve noe rasistisk. Det gjør at vi stoler på ham nå.

– Hvordan vil dere forholde dere til denne saken fremover?

– Vi prøver å svare så godt vi kan på de henvendelsene vi får. Så skal vi svare forbundet hvis de ønsker vår versjon, så er det opp til forbundet hva de ønsker å gjøre videre.

Trener Lauritsen forteller at han ikke fikk med seg hendelsen.

– Det er en påstand de kommer med. Vi kommer med et svar. Jeg hørte ikke at det ble sagt, sier Lauritsen til VG.

Assistenttrener Kent Harry Søberg i Drammen bekrefter at de leverte en rapport på hendelsen.

10. desember 2020 12:22

