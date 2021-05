Vipers-heltene må på karantenehotell: – Helt meningsløst

Mandag ettermiddag bærer det rett inn på karantenehotell i Kristiansand for gulljentene og støtteapparatet til Vipers. Der skal de sitte i tre dager. Det er mulig at OL-aktuelle spillere slipper.

GULLJENTER: Katrine Lunde (til venstre), Henny Reistad og Marta Tomac førte an i seiersjubelen etter Champions League-triumfen søndag. Foto: Tibor Illyes/MTI

Den siste beskjeden Norges Håndballforbund har fått er at laget ikke får ta karantenen hjemme. Først torsdag kan Champions League-vinnerne teste seg ut av karantenehotellet forutsatt at covidtesten er negativ.

NHF mener at alle i Vipers-troppen – uansett om de er OL-aktuelle eller ikke – skal slippe karantenehotell.

– Vi skal stupe inn i dette mandag morgen. Det er helt meningsløst at de må på karantenehotell hvis vi sammenligner med en privatlandskamp i fotball. De får lov til å sone karantene hjemme. Det bør selvsagt Vipers-jentene også få med det regimet de lever under, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til VG.

Han får støtte av Thorir Hergeirsson. Landslagssjefen mener at Champions League-avslutningen i aller høyeste grad kan regnes som OL-forberedelser. Han forstår ikke at hans OL-kandidater eventuelt skal behandles annerledes enn landslagsspillere i fotball.

– Jeg kan ikke begripe det. Med sånn blir det når det lages mange små løsninger, sier Hergeirsson og etterlyser tydeligere og mer presise klareringer fra myndighetene. Svært mange av Vipers-spillerne står på hans «longlist» med 40 OL-aktuelle spillere som ble levert til IOC i mars. Den endelige troppen kommer først i juli.

Ifølge sommeridrettssjef Marit Breivik i Olympiatoppen skal utøverne som står på den såkalte «longlisten» – bruttotroppen – regnes som utøvere som er OL-aktuelle og dermed kan få unntaket for karantenehotell.

– Det skal ikke være noen spekulasjoner rundt det. Det er tillitsbasert, sa Breivik til VG lørdag.

Vipers-jentene har spilt bare to av totalt 15 Champions League-kamper på hjemmebane denne sesongen.

Henny Reistad & co. feiret søndag kveld Champions League-triumfen i sin egen smittevernboble i Budapest. Ifølge trener Ole Gustav Gjekstad ville bare laget og støtteapparatet være til stede.

– Jeg synes det er merkelig at det andre regler for fotballandslaget og oss. Men vi må bare forholde oss til det. Vi skal ikke klage for mye. Det er folk som har det verre i pandemien. Vi gjør det vi må, sier Gjekstad til VG.

Vipers flyr fra Ungarn til Sørlandet med charterfly mandag ettermiddag.

– Hva skal dere gjøre de tre dagene?

– Jeg har ikke peiling. Vi har ikke tenkt så mye på dette, hvordan vi skal feire eller hvor vi skal være, svarer Gjekstad som vanligvis har hatt full kontroll på alle detaljer i klubbens svært trøblete sesong.

Flere av klubbens planlagte kamper på hjemmebane i Champions League har plutselig blitt avlyst på grunn av at motstanderen har hatt med seg smitte inn i Norge.

Men laget til Vipers har vært like dyktige på smittevern som på banen. De har ikke hatt et eneste smittetilfelle i en sesong hvor landslagsspillerne Veronica Kristiansen og Silje Solberg begge var covidsyke før EM i desember.

– Det har vært fantastisk. Vi reist mye, vært i mange bobler, karantener og faktisk også spilt i haller med ganske mange folk. Det skyldes både fornuft og litt flaks at vi har klart å holde oss smittefrie, sier Gjekstad som kaller Champions League-tittelen under de gitte forutsetninger for «utrolig tilfredsstillende».

Det ser også ut til at ishockeylandslaget må hjem til karantenehotell etter VM i Latvia. Flere andre toppidrettsutøvere må også beregne den samme runden når de lander i Norge.

