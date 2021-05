Syrstad Engen jakter tysk dobbel – nærmer seg signering med ny klubb

I hennes siste uker som Wolfsburg-spiller skal Ingrid Syrstad Engen (23) spille to «finaler». Landslagsprofilens agent bekrefter til VG at de er nære å signere for en ny klubb.

FORLATER WOLFSBURG: Ingrid Syrstad Engen (t.h) og Fridolina Rolfö jubler for scoring mot Barcelona i Champions League-semifinalen i 2020. Etter sesongen forlater begge spillerne Wolfsburg. Foto: Gabriel Bouys / Pool AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

For øyeblikket ladet 23-åringen fra Melhus opp til to meget viktige uker i Tyskland. Førstkommende søndag møtes de to overlegent beste lagene denne sesongen i Frauen-Bundesliga til toppkamp når Bayern München gjester Syrstad Engen og Wolfsburg på AOK Stadion.

– Det blir jo en seriefinale, en helt avgjørende kamp. Vi vet betydningen av den og er ekstremt gira på å slå tilbake og komme oss opp på førsteplassen, sier den norske Wolfsburg-profilen til VG.

Les også «Helnorsk» Champions League-finale: Reitens Chelsea møter Graham Hansens Barcelona

Når tre kamper gjenstår av ligaen, er det Bayern München som topper tabellen to poeng foran Wolfsburg.

– Det er ikke lenge siden vi spilte mot dem, så vi vet jo godt hva vi møter. De kan være veldig bra defensivt, direkte og har farlige spillere på topp, sier Engen.

– Det blir en litt psykisk greie. Vi må ta med oss selvtillit inn i kampen og ha samme innstilling som sist, sier Engen og sikter til 2–0-seieren mot Bayern i den tyske cupen.

Nøyaktig to uker etter seriefinalen, skal 23-åringen og Wolfsburg ut i cupfinale 30. mai mot Eintracht Frankfurt.

– Jeg har jo kjempemotivasjon for å avslutte best mulig. Vi kjemper om titler og det er derfor jeg er her. Jeg har ambisjoner om å vinne, sier hun.

Når sesongen er over, forlater 23-åringen Wolfsburg når kontrakten med klubben løper ut.

– Vi er nå i sluttfasen før en signering skjer og ingenting er bedre enn å signere med en god følelse. Den følelsen er på plass nå, sier Jens Wenzl, Syrstad Engens agent, til VG.

Allerede i januar ble det klart at Engen og klubben ikke kom til enighet om en ny kontrakt. Wenzl sier at klubber fra Norge, Sverige, Spania, Tyskland, Frankrike og England meldte sin interesse etter denne nyheten.

Les også Engen og Wolfsburg til cupfinale: – Dette trengte vi

– Det er en lang prossess å vurdere seg selv for å finne ut av i hvilken klubb man kan utvikle seg videre for å bli bedre og samtidig spille i et lag som kjemper om nasjonale og internasjonale titler. Ingrid er heldigvis veldig god på egenrefleksjon, sier agenten.

– Når vi signerer og tar valget om ny klubb, så handler det om mer enn det som står i en kontrakt. Klubbene krever fullstendig forpliktelse fra spilleren, mens Ingrid selv skal leve i og forholde seg til en annen og ny kultur. Det er mye som skal passe, fortsetter han.

Wenzl sier det har vært god dialog med en rekke klubber, men han ønsker ikke nevne navn av respekt for disse.

Engen selv er ordknapp om veien videre, men bekrefter at de er i en sluttfase nå.

– At vi nærmer oss en avgjørelse, gjør det lettere for meg å ha fokus på det jeg skal gjøre her nå. Så tar jeg det som kommer etterhvert, sier hun.

Seriefinalen mellom Wolfsburg og Bayern München spilles søndag 9. mai klokken 13.00. Kampen ser du på Viasport 2 og du kan følge den i VG Live.

Publisert Publisert: 6. mai 2021 13:58