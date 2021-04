«Dæhlie» bryter med Skiforbundet – investerer heller i utlendinger

Den «svært viktige» samarbeidspartneren Active Brands bryter samarbeidet med Norges Skiforbund. Etter neste sesong vil sportsmerket i stedet investere millioner i utenlandske langrennskonkurrenter.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig og Norges Skiforbund må finne ny sponsor. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Hovedgrunnen er at vi føler at både vi og Norges Skiforbund behøver å tenke litt nytt. Vi har noen tanker om det, som vi ikke ønsker å gå ut med enda, men vi har fulgt diskusjonen de siste ukene om hvordan man kan fornye langrenn, sier Øystein Bråta til VG.

Han er daglig leder for merkevaren Dæhlie i Active Brands. De har sponset rundt 100 norske langrennsutøvere på elite-, para-, rekrutt- og juniorlaget gjennom kontrakter med Skiforbundet de åtte siste årene. Når avtalen utløper neste år, er det slutt. Da flytter Active Brands pengene ut av Norge.

– Vi tar nå valget om å ikke fortsette med å legge alle pengene inn i Norges Skiforbund og heller se hvordan vi kan styrke langrenn på et internasjonalt nivå.

Samtidig opplyser Craft at de har blitt enig med Norges Skiforbund om en ny avtale fra 2022 til 2027.

DAGLIG LEDER: Øystein Bråta er sjef i Active Brands. Foto: Jens Bredberg

Vil investere utenlands

I slutten av mars ytret Bjørn Dæhlie i VG at han var redd for langrennssportens fremtid fordi han mener nordmenn er for overlegne.

– På hele 1980-tallet ble vi slått av svensker, russere og finner. Italia, som alltid var med i toppen, er nå helt borte. Sveitserne er nesten borte. Tyskland er borte. I Sverige er herreløperne radert bort, med unntak av Jens Burman, sa Dæhlie.

Dette er et syn selskapet Active Brands deler.

– Vi har vurdert at hele langrennssporten trenger å tenke nytt. Samtidig vil vi investere like mye i langrenn som idrett, sier Bråta.

– Hvordan vil du utdype vurderingene bak valget om å ikke forlenge avtalen med skiforbundet?

– Vi har vært fornøyde med det skiforbundet har gitt oss, men vi, som verdensledende aktør innenfor langrennsbekledning, ønsker å ta et større ansvar for sporten på et internasjonalt nivå. Vi tror ikke det er mest hensiktsmessig for sporten at vi fortsetter å sponse med så mye penger inn i et landslag som er så dominerende. Det handler om vår strategi for hvordan man kan gjøre langrenn til en størst mulig sport på et globalt nivå.

I dialog med utlendinger

– Er dere i dialog med Det internasjonale skiforbundet og utenlandske, nasjonale skiforbund?

– Ja. Vi er en etablert del av hele langrennsfamilien, så vi er i en kontinuerlig dialog med FIS og ulike typer landslag. Vi ønsker å ta en større rolle, uavhengig av nasjonsgrensene.

– At midlene tas fra norsk langrenn, er det noe dere har kjent på etter som dere er et norsk merke?

– Vi tror det beste for norske skiløpere og nordmenn er at langrennsidretten holder seg global. Vi føler denne strategien faktisk er med på å støtte opp under nasjonalsporten vår. Vi har også tro på at Skiforbundet får en bra partner som kanskje er i en litt annen situasjon enn oss. Produktet til skiforbundet er godt. Det er sikkert noen som vurderer situasjonen annerledes enn oss, sier Active Brands-lederen.

Potensielle endringer

– Det har tidligere vært debatt om hvilke muligheter de ulike utøverne skal ha til eksponering av egne sponsorer. Hvordan har dere vurdert dette aspektet nå?

– Det har egentlig ikke vært en avgjørende del av vurderingen vår. Det forventer vi å være omtrent det samme. Det går mer på det internasjonale aspektet, sier Bråta.

– Har det vært forhandlinger med Skiforbundet om en ny avtale eller er det noe dere bestemte dere for før det kom så langt?

– Vi har lenge diskutert ulike alternativer. Om jeg skal kalle det forhandlinger eller dialog, så kan man i alle fall si at det har vært tett dialog. De har vært godt kjent med hvordan vi har konkludert til slutt.

Han «kan dessverre ikke si» hvor mye avtalen med Norges Skiforbund er verdt per år. Da den nåværende kontrakten ble inngått, i 2017, uttalte langrennssjef Espen Bjervig at de var stolte over tilliten fra en «svært viktig samarbeidspartner».

– Denne betydelige, økonomiske avtalen sikrer vår ambisiøse satsing ved at norsk langrenn får tilgang til en innovativ bekledning som står for kvalitet, funksjonalitet og god design. At avtalen med Active Brands inngås allerede nå betyr at vi har forutsigbarhet og et etablert samarbeid som vi ønsker å videreutvikle, sa Bjervig den gangen.

VG har fredag vært i kontakt med langrennssjefen som har bedt om å bli kontaktet på SMS. Han har foreløpig ikke besvart VGs spørsmål om hvordan forbundet påvirkes av at Active Brands-avtalen ikke blir forlenget.

Han sier følgende i en pressemelding om samarbeidet med Craft:

– Norsk langrenn er privilegert som allerede har sikret seg en ny, sterk partner innen klær etter OL-sesongen 2022. Vårt nye, langsiktige samarbeid er en bærekraftig og viktig avtale for norsk langrenn. Crafts utvikling de siste årene er solid, og de vil også sørge for at løperne bruker klær som i størst mulig grad er laget av bærekraftige og miljøvennlige materialer, sier Bjervig.

