Ustjugov slår tilbake mot Välbe: – Hun vet bedre

Sergej Ustjugov og hans treningsgruppe fikk krass kritikk fra den russiske langrennssjefen Jelena Välbe under ski-VM. Nå tar den russiske stjernen bladet fra munnen.

ENSOM MAJESTET: Sergej Ustjugov har ikke enkle sesonger bak seg. Her går han prologen til klassisksprinten i Falun før VM. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Hun er lederen og hun vet bedre (enn å kritisere på den måten). Mitt hovedmål er å oppnå resultater, hvis jeg ikke får det, kan jeg ikke bære laget, sier Ustjugov til russiske Sport-Express i forbindelse med Jugorsk-maratonet, som for Ustjugov markerer slutten på sesongen.

Russerne, som gikk under flagget til det russiske skiforbundet under verdensmesterskapet i Oberstdorf, måtte pent se på at de norske langrennsherrene tok nær rubbel og bit av de edle metallene i Tyskland.

Aleksandr Bolsjunov var det store unntaket, som vant tremila med skibytte, kom på andreplass i den høydramatiske femmila og også var med på bronselaget i sprintstafett.

NORSK TRIPPEL: Gullvinner Johannes Høsflot Klæbo gratulerer sølvvinner Erik Valnes på sprinten i Oberstdorf, mens Ustjugov kommer gående med startnummer ni. Han ble nummer fem. Foto: Bjørn S. Delebekk

Utover det: Ingenting. Jelena Välbe, som selv oppnådde legendestatus som løper og nå er sjef for det russiske skilandslaget, kritiserte treningsgruppen til Markus Cramer offentlig. Ustjugov er blant løperne under Cramers vinger og Välbe mente at gruppen kom til VM uforberedt.

– Nei, jeg kjenner henne godt. Hun prøver å motivere meg, det er det hun prøver å gjøre, sa Cramer til Nettavisen i etterkant av kritikken.

Ustjugov, som tok to gull og tre sølv da han var på toppen i Lahti-VM for fire år siden, ser det ikke på helt samme måte. Han kjøper ikke forklaringen om at det var sagt for å motivere.

Under forrige VM, i 2019, kom Ustjugov med et aldri så lite utfall mot Johannes Høsflot Klæbo:

– Jeg ble etter hvert likegyldig til kritikken, fordi det er mye kritikk rettet mot meg. På den andre siden har jeg en trener som jobber for meg og forbereder meg. Om han sier jeg gjør noe er feil og kritiserer meg, anerkjenner jeg hans mening, sier han.

Han legger spøkefullt til at folk fortsatt forveksler ham med skiskytter Jevgenij Ustjugov, som på sin side vant to OL-gull og la opp i 2014. Russeren har slitt med en skade denne sesongen og ble også smittet av coronaviruset tidligere denne sesongen.

Det endte med at han trakk seg fra VM-troppen etter femteplass på sprinten.

Publisert Publisert: 12. april 2021 22:50