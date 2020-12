– Vi har vært gutteklubben Grei. Det har vært en prestisjesak å få sitte i det styret.

President Finn-Eirik Eilertsen innrømmer at det ikke er gøy å få negativ omtale etter avsløringene i Bilsportforbundet. Men han mener det er fortjent.

President Finn-Eirik Eilertsen mener at bilsport ikke skal skille seg ut fra andre idretter. «At praksis har vært dårlig, skal vi stå inne for rette opp.» Foto: Paal Audestad

Aftenpostens serie om ukultur i dette forbundet med omtrent 6000 aktive og funksjonærer med lisens, og så mye som 30.000 frivillige, har rystet ikke bare presidenten, men også de andre mennene i styret.

Eilertsen ble en periode nedringt, fordi medlemmer ville vite hva som hadde skjedd, hvorfor det hadde skjedd og om forbundet hadde visst dette lenge.

Da det sto på som verst før jul, fikk han knapt gjort noe annet enn å svare. Men fra dag én har Eilertsen vært klinkende klar overfor Aftenposten:

– Sextrakassering skjer og har skjedd hos oss også. Vi skal ta en skikkelig gjennomgang av hvorfor vi ikke har klart å være gode nok på dette området tidligere. Og jeg kan love dette: Det skal ikke bare bli en festtale. Det ville vært bakveien ut av en problemstilling du ikke ønsker å ta del i. Vi ønsker å ta del. Hele styret står bak.

President Finn-Eirik Eilertsen i Bilsportsforbundet. Foto: Paal Audestad

Valgte å gå ut

Saken startet med kvinnene som fortalte sine rystende historier. Karin Elise Fossen, Maria Elena Nilsen og Laila Thomsen våget. De verste historiene kom ikke på trykk.

Senere viste det seg at sexhjelpemidler ble brukt som premier på et stevne.

– Det at kvinnene turte å fortelle, gjør at vi på en bedre måte kan ta tak i dette. Dette er deres budskap og ønske om endrede holdninger. Det ville vært dumt for oss å være skeptiske til det de hadde å komme med.

Eilertsen, med lang erfaring fra næringslivet, er på kontoret til Bilsportforbundet flere ganger i uken. Der er han omgitt av bilder og plakater på veggene. I lokalet står en gokart.

– Vi beklager at vi i sin tid ikke behandlet Laila Thomsens sak på en god måte. Hadde vi visst det vi gjør i dag, ville vi ordnet det annerledes, sier presidenten.

Han sikter til kvinnen som meldte fra om uanstendig oppførsel på Rudskogen, der hun bruker mye tid som leder av et serviceteam.

– Vi er i gang med å få frem gamle og nye holdninger, skepsis og motstand, og dette skal føre til et resultat. Vi skal ha en del konsekvenser og tiltak.

Finn-Eirik Eilertsen sier at Bilsportforbundet ville fått denne metoo-saken i fanger før eller senere. Når det som har ligget og gnaget hos kvinnene er kommet frem, vet forbundet mer hva det skal forholde seg til. Foto: Paal Audestad

Fakta Dette har skjedd: Varslingskanal er opprettet, med en ekstern medhjelper Grethe Fossli. Hun har allerede hatt møte med kvinnene, for å få oversikt over situasjonen. Styremedlemmer har ringt rundt til medlemmer for å få kunnskap. Enighet om at kvinner må inn i styret. Skal jobbes for at valgkomiteen får gode kandidater. Det etiske rammeverket og retningslinjene skal løftes. Klubbene skal informeres på en grundig måte. Skal opp på ledernivå. Forbundet har søkt råd hos Norges idrettsforbund og Likestillingsombudet. Jobber med at seksuell trakassering skal få en konsekvens. Grove saker vil bli meldt til politiet. Les mer

Finn-Eirik Eilertsen har vært med i sporten lenge. 63-åringen har hatt en rekke verv, både som president i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), juryleder, løpsleder, og nå president i NBF.

– Har du lukket øynene for at noe har skjedd der ute?

– Nei. Men jeg har like mye skyld som alle andre. Jeg har ikke reagert når jeg har støtt bort i ting. I dag ville jeg ha handlet annerledes. Dette har vært vanskelig fordi ingen har snakket høyt om seksuell trakassering i den tiden jeg har vært president i Bilsportforbundet.

Eilertsen, som kom inn i mars, mener at noe er blitt sagt i miljøet i en parentes, fortalt i en bisetning, et lite hint. Men det har vært så svakt at signalene ikke ble oppfattet.

– Det er derfor det er så viktig å si høyt og tydelig nå at vi må våkne og rydde opp.

Finn-Eirik Eilertsen tar styringen og vet at det ikke er noen vei utenom. Forbundet skal støtte kvinnene som har stått frem og bidra til at bilsporten blir trygg for alle. Foto: Paal Audestad

Ikke greit å bli tatt i skrittet

Det Eilertsen er opptatt av, er at klubbene skal få et bedre innblikk i hva seksuell trakassering betyr, og at det strider mot loven. Det å bli tatt på puppene, eller i skrittet, få omtale som er seksuelt ladet og meldinger/bilder av samme karakter, går så definitivt under dette begrepet.

– I de tilfelle der straffeloven kommer til anvendelse, vil ikke vi behandle dette. Da blir det en sak for politiet.

I styret i NBF sitter syv menn. Ikke på 16 år har det vært en kvinne i styrerommet.

– Hvorfor er styret så mannstungt i en tid der næringslivet også etterstreber kvinner inn i sin øverste ledelse?

– Vi skal ikke stikke under stol at vi har vært Gutteklubben Grei. Det har vært en prestisjesak å få sitte i det styret. Og i forbindelse med det mye korridorpolitikk før et valg.

– Nå må vi være villige til å fornye oss i takt med omverdenen. Det betyr noe så enkelt som at vi må få inn kvinner. Men det er ikke noe vi i styret selv bare fikser. Det må skje i en demokratisk prosess, og det er valg på årsmøtet i mai.

Forbundet har 19 grener og flere klasser under der. Rally, dragracing, gatebil, gokart, rallycross, drifting og ferdighetskjøring er bare noen av dem. Bilcross er eneste seksjon som har en kvinne som leder.

Bilsportpresidenten ser frem til et 2021 med flere endringer. Det er tid for det nå.

– Jeg ser dette vil føre til noe positivt og at vi til slutt kan gå ut med æren i behold.

