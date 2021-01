McGrath holder på VM-håpet: – Nå teller hver eneste dag

Supertalentet Atle Lie McGrath (20) pådro seg en skade i kneet under det første storslalåmrennet i Adelboden, snaue fem uker før hans første seniormesterskap.

USIKKER FREMTID: Atle Lie McGrath (20) må sitte ti dager i karantene før han får VM-dommen. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / X02242

– Jeg kan ikke si noe om jeg rekker VM enda, ettersom jeg er i karantene nå. Jeg skal møte legen når jeg får komme ut igjen, og hvis han synes det ser greit ut, er mesterskapet innenfor rekkevidde, sier Atle Lie McGrath (20) til VG.

Han har endelig kommet seg hjem til Norge igjen, og må fullføre karantenen før han får svar på om han trenger en operasjon.

Unggutten var uheldig og traff en kompresjon i førsteomgangen av fredagens storslalåmrenn. Det så tilsynelatende ut som det gikk greit, ettersom han reiste seg opp og kjørte ned bakken for egen maskin.

Men senere på kvelden kom det en pressemelding fra skiforbundet om at både han og bestekompisen, Lucas Braathen, som også falt stygt i det samme rennet, var ute med kneskade:

Legene har gitt McGrath beskjed om at det vil være seks uker fra fallet, til han kan være på ski igjen hvis han slipper operasjon.

Hans beste sjanse for medalje i VM er i storslalåm. Det rennet er satt til 19. februar, nøyaktig syv uker etter fallet i Adelboden.

– Bare det å komme tilbake til VM ville vært stort nå, hadde jeg fått til det, hadde det vært veldig bra, forteller han og utdyper:

– Jeg har aldri vært borte fra ski på denne måten før, så jeg vet ikke hvordan det vil påvirke meg.

BÅRET UT: Lagkamerat og bestekompis, Lucas Braathen, skadet seg også stygt under samme renn i Adelboden. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Han forteller at de få skadene han har hatt før, er skader han har kunne stått på ski med. Han er derfor usikker på hvordan det vil bli å være helt borte fra skikjøringen.

McGrath hadde opprinnelig som mål å kjøre det første rennet i VM, kombinasjonen, men den må han se langt etter nå.

– Det første rennet kommer alt for tidlig. Det er ti dager mellom kombinasjonen og storslalåmen, og nå teller hver eneste dag, forteller McGrath.

Han har nemlig flaks med oppsettet på VM. Hans beste disipliner, slalåm og storslalåm, er satt opp som de to siste rennene i mesterskapet.

– Hvis jeg slipper operasjon og får inn et par treninger før rennene, stiller jeg til start, og da kjører jeg alt jeg kan.

McGrath har fra før en andreplass i verdenscupen som sin beste prestasjon i karrieren.

Dersom han skulle slippe operasjon, men likevel ikke rekker VM, har han en god plan-b:

– Det kommer to storslalåmrenn i Bansko etter VM, og så er det jr. VM på samme sted, rett etterpå.

– Det hadde vært gøy å få dratt med seg tre VM-gull derifra, konstaterer han.

For Braathen blir det ikke noe VM eller noe plan-b i år. Han fikk beskjed samme kveld som fallet at han må gjennomgå en operasjon, og at han er ute resten av sesongen.

