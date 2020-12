Lindviks ukjente tannlege-drama: – Går på smertestillende

OBERSTDORF/OSLO (VG) Marius Lindvik (22) sto på seierspallen etter Oberstdorf-dramaet. Men det var med smerter. Kvelden før åpningsrennet i Hoppuka lå han i tannlegestolen.

TANNPINE: Marius Lindvik pakket skiene etter intervjuer i Schattenbergbakken, og gikk til dopingkontroll sammen med landslagstrener Alexander Stöckl (t.h.) etter tredjeplassen i åpningsrennet i Hoppuka. Foto: Geir Olsen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Karl Geiger vant rennet, og ble første tyske vinner i åpningsrennet i Hoppuka siden 2015. Han vant foran den polske superstjernen Kamil Stoch. Lindvik ble nummer tre, mens Halvor Egner Granerud endte på en litt skuffende fjerdeplass.

– Det var deilig å være på pallen igjen. Hoppingen klaffet, sier Marius Lindvik til VG.

Han har ikke hatt det enkelt den siste tiden med mye smerter i en visdomstann bekrefter landslagstrener Alexander Stöckl. Det begynte hjemme før Hoppuka. Mandag måtte Lindvik igjen til tannlegen.

– Jeg har hatt en betennelse i en visdomstann. Smertene varierer, og jeg går på smertestillende. Foreløpig har det gått greit. Men jeg måtte en tur til tannlegen her i Oberstdorf mandag kveld, forteller Lindvik.

Han bekrefter at det har blitt lite søvn. Men at han gleder seg over den gode hoppingen. Og én ting til; han er på pallen for fjerde gang på rad i et renn i Hoppuka. Han vant Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Gjentok bedriften i Innsbruck, og ble nummer tre i Bischofshofen.

Tirsdag kveld var han tilbake på podiet. Det var han åpenbart stolt av i den kalde bayerske kvelden.

– Jeg vet at hoppingen er bra nok. Nå er det bare å kjøre på videre, sier Lindvik, som ble den store yndlingen for nordmenn i forrige utgave av den tysk-østerrikske hoppuken med annenplass sammenlagt.

Halvor Egner Granerud ble nummer fire. 11 poeng bak Karl Geiger. Det var absolutt ikke etter planen. Asker-hopperen hadde fem seiere på rad før rennet i Schattenbergbakken. Og er suveren leder av verdenscupen.

PAKKER: Halvor Egner Granerud pakket sammen skiene, etter fjerdeplassen i Oberstdorf-rennet. Foto: Geir Olsen /NTB

– Det er «sesongverste», tangering av det dårligste jeg har gjort i år, sier Halvor Egner.

Han gliste litt av den uttalelsen. Tre fjerdeplasser og fem førsteplasser står han bokført med i verdencupregnskapet så langt i 2021-sesongen. Forventningene er skyhøye i forhold til Hoppuka.

Men han fikk ikke gode forhold i 1. omgang. Niendeplass - og på etterskudd i forhold til seierskampen - men han hoppet seg opp fem plasser. Nå handler det om å innhente Karl Geiger, og revansjere det tapte gullet fra VM i skiflyging, som røk med fattige 0,5 poeng.

– Det var to greie hopp, men så blir resultatet som det blir. Jeg henger med. 11 poeng er ikke så mye. Jeg orker ikke skylde på vind. Men jeg hadde de klart dårligste forhold av de beste i finaleomgangen, og er glad vi skal flytte oss til Garmisch-Partenkirchen, hvor jeg liker bakken mye bedre, sier Egner Granerud.

Begge nordmennene er dermed med i tetsjiktet om sammenlagtseieren i Hoppuka etter det første rennet. Flott for Norge. Det er nemlig 14 år siden siste seier (Anders Jacobsen)I.

Daniel André Tande var den siste nordmannen som tok seg videre til finaleomgangen. Han endte som nummer 22.

– Det eneste jeg vet er at det er altfor dårlig, sier Tande til NRK.

SKUFFET: Daniel André Tande overbeviste ikke. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / EPA

Robert Johansson fikk ingen god start på Hoppuka. Under tøffe forhold landet han på 115,5 meter og kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen. Han ble nummer 39.

Heller ikke Johann André Forfang (nummer 35) eller Sander Vossan Eriksen (nummer 50) kom seg videre til andre omgang.