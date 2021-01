Bekymret for oppheving av høydehusforbud: – Da skal alle ha det

LYGNA (VG) Langrennslandslaget kommer ikke til å kaste seg inn i et høydehus med det første. De har imidlertid forståelse for friidrettsutøvere som ønsker en midlertidig oppheving av forbudet.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen mener det norske landslaget klarer seg fint uten høydehus. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert Nå nettopp

– Nei, jeg vil trene i høyden, sier Therese Johaug om en mulig midlertidig oppheving av det norske forbudet mot høydehus.

I forrige uke innkalte Idrettsstyret til et ekstraordinært møte for å diskutere temaet. Friidrettsforbundets landslagslege, Ove Talsnes, er blant dem som har tatt til orde for et midlertidig fritak fra høydehusforbudet. I fjor ba Gjert Ingebrigtsen om det samme.

På langrennslandslaget er det imidlertid få som ser nytten av å bruke høydehus.

– Norsk langrenn har greid seg rimelig greit uten høydehus. Når vi drar til høyden, er det ikke bare for å få tynn luft, men trening i fantastisk fine forhold. Det blir et supplement som vi egentlig ikke trenger, sier landslagstrener, Ole Morten Iversen.

Han er bekymret for effekten om man tillater høydehus.

– Jeg er mer bekymret av konsekvensene hvis man slipper det løs, da skal alle ha det. En marginal gruppe utøvere kan ha utbytte av det, men idrettsutøvere flest bør ikke satse på det, sier Iversen.

Les også Stjerneskuddet Amundsen imponerer landslagseliten: – Han må til VM

OL i høyden

Vaksineringen mot corona er i gang, men smittetrenden i Norge er stigende. Hvor lang tid det vil ta før Norge letter på tiltakene og verden åpnes opp igjen, er vanskelig å spå.

Om litt over et år arrangeres vinter-OL i Kina. Mesterskapet vil foregå 1600–1800 meter over havet, og høydetrening vil være en naturlig del av forberedelsene.

– Vi må til høyden før Beijing, det er det ikke noe tvil om. Hvis man har tid til å reise til høyden, er det bedre enn å ligge i et høydehus, sier «O2-snapperen» Hans Christer Holund.

– For min del vil det ikke vært så aktuelt. Jeg har ikke hatt den effekten av høyde de siste årene, og det har fungert greit uten, sier Sjur Røthe, som vant 15-kilometeren under helgens norgescuprenn på Lygna.

SKISTJERNE: Sjur Røthe. Foto: Terje Pedersen

Forstår friidrettsutøverne

En rekke utholdenhetsutøvere reiser årlig på høydesamlinger, men har det siste året i stor grad holdt seg hjemme på grunn av den pågående coronapandemien.

Målet med høydetrening er å stimulere produksjonen av røde blodlegemer. Med manglende tilgang til høytliggende treningsplasser, kan simulert høyde i form av høydehus gi noe av den samme effekten.

Hverken Holund eller Sjur Røthe kommer til å kaste seg inn i et høydehus om forbudet oppheves, men skjønner at problemstillingen reises.

Les også Weng skeptisk til utenlandsreiser – har en plan

– Jeg forstår utøvere som har brukt høydetrening, men som ikke får lov til å reise ut av landet og benytte seg av suksessformelen sin. Jeg skjønner at det stilles spørsmål rundt om det er mulig å få en midlertidig oppheving av forbudet og at det kommer på dagsorden, sier Røthe.

– Jeg forstår friidrettsutøvere som satser så mye på høydetrening. For oss skiløpere kan det ha en effekt før mesterskap, men jeg har brukt veldig lite høyde og føler ikke jeg har noe behov for det, sier Holund.

Publisert Publisert: 12. januar 2021 13:11

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent