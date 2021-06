Ta den, Uefa! EM-fans i regnbuens farger i München

Regnbuens farger rammer inn Tysklands EM-kamp mot Ukraina selv om planene om å lyse opp kamparenaen ble stanset av Uefa. Supporterne markerer.

En fargerik fotballsupporter viser sin støtte til pride-måneden foran kampen mellom Tyskland og Ungarn i München. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

En kvinne deler ut prideflagg til supportere utenfor kamparenaen i München. Planen om å lyse opp arenaen i regnbuefarger ble stanset. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Det ble delt ut en rekke flagg utenfor kamparenaen i München. Markeringen Uefa stanset blir dermed gjennomført av privatpersoner i stedet. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

En kvinne med prideflagg og tysk hodepynt før kampen mellom Tyskland og Ungarn. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Fotballsupportere med prideflagg og tyske flagg på vei til EM-arenaen i München. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

EU-flagget kombinert med prideflagget utenfor EM-arenaen i München. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

En kvinne med kreativ hårpynt utenfor EM-arenaen i München. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

NTB

Kamparenaen der Tyskland og Ukraina skal spille forblir en kald skygge i metall, mens glade farger preger både flagg, supporterantrekk og ellers vaier i alle tenkelige former i München.

Privatpersoner og organisasjoner som ikke er bundet av Uefas kontroversielle nei, viser sin solidaritet med miljøet som i disse dager feirer pride-måneden.

– Jeg tenker at dette er et uttrykk for at Uefa har bommet. Dette skaper bare en større mobilisering av disse viktige verdiene, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til NTB om bildene fra München.

Ønsket om å lyse opp EM-arenaen kom fra ordføreren i München, men Uefa satte foten ned. Forbundet mener det er en politisk markering mot Ungarn, som nylig vedtok en lov som blant annet kan forby undervisning om homofili overfor barn.

Det har vekket sterke reaksjoner, og Norges Fotballforbund er blant dem som har reagert. Uefa-president Aleksander Ceferin sa onsdag at Uefa ikke kunne la seg bruke av politikere i en politisk markering.

Publisert Publisert: 23. juni 2021 20:15