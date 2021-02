Solskjær mener United ble snytt: – Vi burde kanskje laget mer støy

Ole Gunnar Solskjær (47) mener at laget var uheldige med dommeravgjørelsene mot Sheffield United. Nå hinter han om at spillerne bør være mer kyniske.

DISKUSJON: Ole Gunnar Solskjær mener at Manchester United har fått flere avgjørelser imot seg denne sesongen. Foto: Tim Keeton / PA Wire

– Jeg har fått rapporten fra dommerdelegatene, og de to avgjørelsene var feil. De har innrømmet at deres scoring skulle vært annullert, og at vårt skulle ha blitt stående, sier Solskjær på mandagens pressekonferanse foran ligakampen mot Southampton.

Først ble David de Gea dyttet av Sheffield United-spissen Billy Sharp da gjestene satte inn 1–0-målet.

Deretter fikk Manchester United et mål annullert fordi Harry Maguire hadde vært for tøff med Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale.

– Det er en stor endring i momentum for oss. Kommer du foran 1-0, vinner du kanskje kampen. Så det er hårfine marginer. Og slik er det gjennom en sesong. Noen ganger er du heldig, andre ganger ikke, sier nordmannen om dette:

Ole Gunnar Solskjær innrømmer at han gjerne skulle sett mer kynisme fra egne spillere.

– Vi burde kanskje laget mer støy rundt det. Vi er en gjeng snille gutter. Kanskje skulle vi holdt igjen ballen og tvunget dem til å titte på det igjen, så det er noe vi må lære av og bruke som motivasjon og energi. Man kan ikke forvente at man skal få noe gratis.

Tidligere har det vært mye snakk om at Manchester United får mange straffespark. Det ble også oppmerksomhet da Paul Pogba tilsynelatende ba Luke Shaw om å falle innenfor sekstenmeteren.

– Det har vært et narrativ lenge om at vi har fått avgjørelsene med oss, men jeg kan se mange situasjoner denne sesongen hvor jeg føler at ting har gått imot oss, sier Solskjær.

MISFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær takker Martin Atkinson for kampen etter seieren mot Fulham på Craven Cottage. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Han nevner blant annet opp handsen på Victor Lindelöf i tapet mot Crystal Palace i åpningsrunden. En annen situasjon var da Harry Maguire headet ballen i mål mot Burnley, men det ble annullert.

– Det heter at det skal være «clear and obvious», så når det er en diskusjon, er det ikke «clear and obvious». Jeg føler at den med Harry (Maguire, mot Sheffield United) var «clear and obvious», det burde ha vært mål. Det andre var mer diskutabel. Vi må bare la dommerne ta avgjørelsene.

– Jeg vil ikke at spillerne mine skal legge for mye press på dommerne. Det er jobben deres, så jeg vil ikke snakke så mye om det.

Manchester United tar imot Southampton tirsdag kveld klokken 21.15.

