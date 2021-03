Skarstein måtte tenke nytt. Dette har hun lært.

Birgit Skarstein har opplevd en positiv effekt av koronatiden. Det er hun overrasket over.

Birgit Skarstein har ikke vært utenlands med landslaget det siste året. Nå er det godt å kunne trene i Italia, med tanke på EM og Paralympics. Foto: Oskar Sødal/Roforbundet

Norge stengte ned. Mesterskap og andre konkurranser ble utsatt eller avlyst. Noen av Norges beste utøvere var også stengt ute fra de arenaene der de vanligvis trener. Dermed var det lite å se frem til med tanke på når de kunne måle seg mot andre igjen. Mye var uvisst. Det har slått positivt ut.

– Vil har ikke trengt å toppe formen, sier Birgit Skarstein.

Akkurat nå er hun i Italia på treningsleir sammen med de andre roerne på landslaget. Paralympics og OL er målet for denne gjengen, men kappløp mot utøvere fra andre nasjoner er det blitt lite av.

– Selv om mye er unormalt, har mange ting gitt positiv effekt, sier Skarstein.

Hun forklarer hva hun mener med det:

Tid til bedre grunntrening og dermed økt grunnkapasitet.

Tid til å utvikle utstyret

Null reising og mer ro på hjemmebane

Jevnere trening, uten avbrudd på grunn av konkurranser

Mulighet for å eksperimentere mer og utvikle teknikken

– I normale tider handler det hele tiden om å forberede seg til nye konkurranser. Det er unikt midt i en idrettskarriere å få anledning til å ta et skritt tilbake og jobbe så mye med grunnelementene, mener 32-åringen.

Trener Johan Flodin har fulgt opp Birgit Skarstein og de andre roerne. Foto: Oskar Sødal/Roforbundet

I rekordfart

Og likevel – i denne perioden klarte Skarstein å sette verdensrekord på romaskin. Det var en sterk bekreftelse på at måten hun har håndtert den utfordrende koronasituasjonen på, har vært riktig.

– Ikke bare jeg, men alle på landslaget har jobbet godt selv under strenge restriksjoner. Jeg er stolt over at vi som lag har løst den utfordringen, og det har styrket oss både som lag og enkeltutøvere.

Fakta Birgit Skarstein Født: 10. februar 1989 Kommer fra: Levanger Bosatt: Oslo Klubber: Frol IL og Christiania Roklub. Bakgrunn: Har funksjonsnedsettelse og konkurrere i langrennspigging og roing. Meritter: Verdensmester i roing fire ganger, og står med totalt elleve VM-medaljer fra roing og langrennspigging. Har gull, sølv og bronse i verdenscupen i begge grener. Har vunnet verdenscupen sammenlagt i både roing (2014, 2016, 2017 og 2018) og langrenn (2017/2018). Er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i 2000 m singlesculler (PR1x). Også ar regjerende verdensrekordholder i ASW (Arms and shoulders women) på romaskin, og satte ny rekord igjen i 2021. Les mer

For Birgit Skarstein har det siste året gitt mye tid til refleksjon. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Kort oppsummert – hva tenker du at du har lært i det året som er gått?

– Jobbe med den jeg er og det som gjør meg lykkelig. Være takknemlig i hverdagen. Du merker veldig godt hvor mye det vanlige livet betyr. Ikke bruke tid på ting jeg ikke kan gjøre noe med. Lære seg ikke bare ha en plan A og B, men også C, D og E. Må kunne foreta en kjapp omstilling ved plutselig endring. Sette pris på alle som betyr noe av familie og venner. Har fått mer tid til dem, selv om det har vært digitalt. Passe på å opprettholde rutiner i lockdown. Tenke langsiktig og samtidig være nærsynt.

Når det gjelder det siste, forklarer Skarstein at det betyr å ha øynene rettet på målet.

– Vi vet at det en dag åpnes for konkurranse igjen, og da må vi være i stand til å prestere. Samtidig må man være så nærsynt at vi ikke lar oss prege så mye av at det skjer rundt deg fra dag til dag.

Munnbind må på. Toppidrettsutøverne må tenke smittevern hele tiden. Foto: Oskar Sødal/Roforbundet

Går mot et travelt halvt år

Skarstein får det hektisk fremover med Paralympics i Tokyo, VM i roing i Shanghai i oktober, VM i ski på Lillehammer i januar i 2022 og Paralympics igjen, da i Beijing, i mars. Men først EM i mars.

– Det blir spennende å se om jeg også kan vise til forbedringer i det mesterskapet. Vi har i alle fall gjort en solid jobb for å få det til. Mesterskapet blir jo også en test på hvem som har taklet situasjonen best sportslig.