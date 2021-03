Tyrkia rotet bort seieren: – En gigantisk gave til Norge

(Tyrkia-Latvia 3–3) Takket være Davis Ikaunieks (27) er Norges muligheter i VM-gruppen atskillig bedre enn Ståle Solbakken & co kunne regne med.

OPPGITT: Tyrkias målscorer Burak Yilmaz fortviler etter bare uavgjort mot Latvia tirsdag. Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA

Latvieren satte inn 3–3 målet mot Tyrkia på Atatürk stadion i Istanbul tirsdag kveld.

– En veldig god kveld for Norge med tanke på at Tyrkia roter bort to poeng, sier Kjetil Rekdal på VGTV-sendingen.

– Vi får en gigantisk gave til Norge, fortsetter Rekdal - som også hadde denne meldingen til det tyrkiske laget:

– Typisk Tyrkia å være litt overlegne og blærete og rote seg bort.

– Takk til gutta fra Riga og resten av Latvia, jublet Bernt Hulsker - men minnet om at Norge må vinne selv når Tyrkia er motstander på bortebane til høsten.

Nederland vant hele 7-0 over Gibraltar i den tredje kampen i Norges gruppe. Norge vant 1–0 i Montenegro.

Bare gruppevinneren går direkte til VM. 2. plass gir plass i et slags playoff om ytterligere tre plasser.

Etter Norges tap mot Tyrkia sist lørdag, passet tyrkernes poengtap tirsdag perfekt for Solbakkens menn.

Med president Recep Tayyip Erdoğan på tribuneplass tok Tyrkia oppskriftsmessig ledelsen både 1–0 (Karaman) og 2–0 (Çalhanoğlu). Men så reduserte Latvia til 2–1 før pause ved Roberts Savaļnieks.

De fleste trodde nok at Tyrkia hadde avgjort da Burak Yilmaz gjorde 3–1 tidlig i 2.omgang, men Latvia slo igjen kjapt tilbake da Roberts Uldriķis reduserte til 3–2.

Og i det 79. minutt ble det 3–3 da Ikaunieks fikk lov av et passivt Tyrkia-forsvar til å avslutte fra bare syv-åtte meters hold.

President Erdoğan viste tydelig sin skuffelse da kampen ble avblåst, og Tyrkia hadde klart bare uavgjort.

Tyrkia hadde 62 prosent ballbesittelse, men Latvia var farlige på kontringene og var faktisk nær ved å lage seiersmål på slutten.

PS: Norge skal på et ekstraordinært fotballting den 20. juni avgjøre om de skal boikotte VM i Qatar.