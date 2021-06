Danmarks landslagslege om Eriksen: – Han var borte. Det var hjertestans

Lørdag segnet Christian Eriksen (29) om under Danmarks åpningskamp i EM mot Finland. Landslagslegen bekrefter at Eriksen fikk hjertestans, men at tilstanden hans er stabil og at han er ved godt mot.

FRAKTES UT: Etter å ha blitt behandlet på gressteppet i over 15 minutter ble Christian Eriksen fraktet av banen med lagkamerater og helsepersonell rundt seg. Foto: Friedemann Vogel / POOL / EPA POOL

Publisert For mindre enn 1 time siden

– En kort statusoppdatering på Christian: Jeg har snakket med ham et par ganger i dag. Tilstanden hans er fortsatt stabil, og han har det ok etter omstendighetene. Han har vært i kontakt med spillerne i dag, og skal fortsatt være på sykehus til videre testing og observasjon. Men alle tester ser bra ut så langt, sier landslagslege Morten Boesen.

Han fikk senere spørsmål på om det var hjertet til Eriksen som stanset. Det var det.

– Det er vanskelig å si hvor nære vi var å miste Christian. Han var borte. Vi fikk startet hjertet hans igjen, men det var hjertestans, sier han, og forteller at de fikk startet hjertet igjen ved hjelp av hjertestarter.

Landslagslegen og forbundets fotballdirektør Peter Møller kalte inn til et digitalt pressetreff søndag for å komme med en oppdatering om Eriksens tilstand.

Også landslagstrener Kasper Hjulmand var til stede.

– Forferdelig tunge timer

Like før pause under EM-kampen mot Finland i Parken lørdag kveld segnet danskenes store stjerne, Christian Eriksen, om. Han fikk livreddende hjelp på banen i lang tid før han ble fraktet til sykehus.

Kort tid senere kom bekreftelsen om at Eriksens tilstand var stabil og at han hadde våknet. 29-åringen har vært innlagt på Rigshospitalet i København siden den dramatiske hendelsen.

Landslagslegen forteller at «en rekke» krisepsykologer bisto spillerne og støtteapparatet på hotellet etter kampen lørdag kveld.

– Det har vært noen forferdelig tunge timer. Vi har fått mye hjelp av psykologene, og spillerne har fått god krisehjelp. Noen av spillerne har hatt behov for å snakke mye, andre har det ikke, supplerer fotballdirektør i DBU, Peter Møller.

– Laget har vunnet danskenes hjerter, og spillerne er takknemlige for den kjærligheten som har blitt vist, legger Møller til.

Han trekker spesielt frem Simon Kjær og hvordan han agerte da Christian Eriksen segnet om lørdag kveld. Kjær er én av flere danske spillere som har blitt hyllet verden over etter den dramatiske hendelsen.

Hjulmand fikk dårlig samvittighet

Landslagstrener Kasper Hjulmand sier at også han har snakket med Eriksen i dag.

– Det var en kjempelettelse for meg å se Christian smile i dag, sier han, og retter også en takk til Finland.

Hjulmand var tydelig rørt når han snakket om Eriksen. Landslagstreneren sier at at Eriksen var mest opptatt av hvordan lagkameratene hans hadde det, og forteller også at Eriksen ikke husker det som skjedde lørdag.

Kampen ble, overraskende for mange, gjenopptatt lørdag kveld. Finland endte opp med å vinne kampen 1–0.

UEFA har fått kritikk for at Danmark fikk to valg angående kampen: Enten å fullføre den lørdag kveld, eller spille den søndag klokken 12. De landet som nevnt på å fullføre kampen samme kveld, noe Hjulmand på pressetreffet sier han ikke ville at laget skulle.

– Jeg synes ærlig talt ikke at de skulle ha vært tilbake på banen, sier Hjulmand, som sier han har dårlig samvittighet overfor spillerne, men at det var «det beste alternativet».

– Spillerne var i en sjokktilstand, og var usikre på om de hadde mistet deres bestevenn. Jeg har en følelse av... at vi ikke skulle spilt. Kanskje skulle vi bare gått i bussen og dratt hjem, men det er bare en følelse jeg sitter med. Det var en veldig tøff avgjørelse for spillerne, sier Hjulmand.

– Men i en sånn situasjon ser vi fotball virkelig handler om. Lagånd og empati, legger han til.

Fotballdirektør Møller legger til at laget ikke ble presset til noe som helst.

– Spillerne ønsker å fullføre turneringen, sier Møller, før Hjulmand forteller at de skal prøve å komme tilbake til normalen i morgen, mandag.

– Det er også det psykologene sier. Vi vil trene, og det er helt OK. Jeg har på følelsen at vi kan samle oss og fortsette turneringen, sier han.