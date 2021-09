Chiesa senket Chelsea: Scoret ti sekunder ut i andre omgang

(Juventus – Chelsea 1–0) Etter en forferdelig start på sesongen, har Juventus løftet seg de siste ukene. Onsdag ble Federico Chiesa (23) den store helten hjemme mot Chelsea.

forrige





fullskjerm neste HELTEN: Federico Chiesa scoret ti sekunder ut i den andre omgangen. 1 av 4 Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Seieren gjør at Juventus står med full pott etter to gruppespillkamper i Champions League, og følgelig topper de gruppe H. Det står i sterk kontrast til livet i Serie A, hvor Juventus sto med to fattige poeng etter de fire første kampene. De siste to seriekampene har imidlertid endt med Juventus-seier og den gode trenden fortsatte de hjemme mot Chelsea.

Der ble Federico Chiesa den eneste målscoreren med et mål helt i starten av den andre omgangen. Defensivt leverte Juventus en strålende kamp, og selv ikke den desperate sluttspurten til Chelsea resulterte i de største sjansene.

Kai Havertz fikk Chelseas siste sjanse etter et hjørnespark snaut fem minutter på overtid, men tyskerens heading gikk like over tverrliggeren.

NEDTUR: Romelu Lukaku slet med å komme seg til sjanser mot Juventus.

– Vi slet med å komme inn i rytmen og med intensiteten fordi de var så dype og passive. Vi manglet løpene. Vi var så gode på trening i går, og ikke gode nok, ikke frie nok i dag. Jeg vet ikke hvorfor, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel til BT Sport.

– Jeg føler vi var litt trege og slitne. Derfor er det en merkelig kamp å analysere, sier tyskeren.

I Juventus-leiren var det ikke naturligvis langt bedre stemning.

– Seilere finner alltid veien ut av en storm. I dag var det en god kamp mot de europeiske mesterne (Chelsea vant Champions League forrige sesong, red. anm.), sier Juventus-manager Massimiliano Allegri til Amazon.

– Det var en vanskelig kamp, for Chelsea var veldig gode med ballen og vi måtte forsvare oss. Men i kveld viste vi frem Juventus-ånden, som er hva treneren ønsker fra oss, sier matchvinner Chiesa til Amazon.

DUO: Federico Chiesa (venstre) og Federico Bernardeschi (høyre) etter 1–0-scoringen.

Både Juventus og Chelsea måtte klare seg uten flere av sine største stjerner i onsdagens kamp i gruppespillet i Champions League. Hjemmelaget var uten en ren spiss fra start i skadefraværet til blant andre Álvaro Morata og Paulo Dybala.

Det ga Federico Chiesa og Federico Bernardeschi muligheten sammen på topp, og etter en sjansefattig første omgang, var de virkelig påskrudd fra start i den andre omgangen.

Fra omgangen ble blåst i gang, tok det kun ti sekunder før ballen lå i nettet. Leonardo Bonucci spilte langt opp mot kanten, hvor Adrien Rabiot headet inn til Bernardeschi. Han fant igjen spissmakker Chiesa, som fra skrått hold fikk løftet ballen over Chelsea-keeper Edouard Mendy og i mål.

JUBEL: Juventus-spillerne jubler sammen med hjemmefansen etter kampen.

Bernardeschi fikk en eventyrlig sjanse til å øke til 2–0 like etter at timen var passert, men klarte ikke å stokke beina helt og sendte ballen utenfor fra fem meter. Det fikk til slutt ingen betydning, for Romelu Lukaku og Chelsea klarte heller ikke å stokke beina helt da de fikk muligheten mot slutten og dermed endte det med hjemmeseier i Torino.

I den andre kampen i gruppe H onsdag, vant Zenit St. Petersburg 4–0 hjemme mot Malmö. Jo Inge Berget spilte hele kampen for det svenske laget, som står med null poeng, null scoringer og syv baklengsmål etter to kamper i gruppespillet.