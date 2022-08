Glimt-Salvesen venter «trykkoker» i skjebnekampen: – Vi har ikke noe å tape

ZAGREB (VG) Det var god stemning i Bodø/Glimt-leiren da laget ankom den kroatiske hovedstaden mandag kveld. Onsdag venter siste hinder før et eventuelt gruppespill i Champions League.

I ZAGREB: Med et smil på lur og en caps som dekket for det karakteristiske blonde håret, tok Lars-Jørgen Salvesen seg tid til å skryte litt av all rundene med kortspill han hadde vunnet på charterflyet fra Bodø.

– Vi gleder oss. Det blir en historisk kamp, sier Salvesen i et intervju med VG og Dagbladet i lobbyen ved spillerhotellet.

Skulle Glimt ta seg til Champions League, vil klubben være sikret minst 200 millioner kroner. Men da må de altså holde unna i Zagreb, hvor det er ventet tusenvis med entusiastiske kroater på tribunen.

– Det blir en litt «trykkoker» her nede. Det kan bli veldig gøy. Jeg tror og håper at alle gleder seg til kamp, sier Salvesen.

For til tross for at jordskjelvet i mars 2020 har ført til at kun tre av fire tribuneseksjoner er i bruk, er det ventet et bra trykk fra den beryktede ultrasgruppen «Bad Blue Boys» og resten av Stadion Maksimir.

– Vi har ikke hatt noe fokus på det, hverken pratet om det eller har hatt noen driller på det. Vi får se. Det er jo en dag i morgen også før kampen, og en lang dag på onsdagen før vi skal spille, sier Salvesen om publikumstrøkket som venter.

LATTERMILD: Lars-Jørgen Salvesen forteller at han har ordnet seg leilighet i Bodø, men ville ikke få det på trykk hvorvidt den kostet mer enn ham selv eller ei.

Kjetil Knutsen varslet på pressekonferansen i Bodø forrige uke at han kanskje kom til å forberede spillerne på hva som venter. I 2008 var bergenseren på plass i Zagreb og speidet på kroatene før Branns 2–1-seier hjemme i Bergen.

– Heldigvis satt jeg på VIP-tribunen. Det var jeg glad for da jeg så den blå horden. Det var «crazy». Vi har ikke brukt noe tid på det nå, så kan det hende vi gjør det før neste, sa Knutsen på spørsmål fra Dagbladet.

Det var imidlertid alt annet enn klisjeen «heksegryte» som ventet spillerne da de ankom den kroatiske hovedstaden mandag kveld, til skumring og lett yr i luften. Kjetil Knutsen var førstemann ut av spillerbussen og smilte bredt til pressen ved ankomst på hotellet i Zagreb.

REISEGLAD: Kjetil Knutsen dro frem sitt største glis på vei inn på hotellet.

Etter å ha tatt seg hele veien til kvartfinalen i Conference League forrige sesong, er Bodø/Glimt allerede sikret seg gruppespill på nivået over denne sesongen.

Forrige uke vant de 1–0 hjemme mot Dinamo Zagreb på Aspmyra, og har dermed tatt med seg en ledelse før returkampen i Zagreb. Vinneren av oppgjøret kvalifiserer seg til gruppespillet i Champions League, mens taperen havner i gruppespillet i Europa League.

Ettersom de allerede er sikret en plass i Europa League-gruppespillet, mener Salvesen at Glimt-spillerne ikke har noe stort press på seg.

– Vi har ikke noe å tape. Vi skriver historie uansett. Det hadde vært utrolig gøy med Champions League. Alle vil jo selvfølgelig det. Vi har et greit utgangspunkt og skal gjøre alt vi kan for det (å ta seg til Champions League). Jeg tipper folk blir litt skuffet hvis vi ikke klarer det, men vi kan ikke gå rundt og tenke på det. Det kommer til å bli en gøy høst uansett, mener spissen.

