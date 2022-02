«Dansk» fotballtalent – skøytesportens nye gullgutt

BEIJING (VG) Peder Fejerskov Kongshaug (20) har danske røtter og valgte for fem år siden bort fotball i Viking til fordel for glattisen. Nå omtales multitalentet fra Stavanger som norsk skøytesports fremtid.

JUBEL: Peder Kongshaug og resten av det norske lagtempolaget fikk mye å juble for i OL.

– Det er ganske tilfeldig at det ble skøyter. Jeg var innom alle idretter da jeg var ung. Skøyter var egentlig den siste jeg prøvde ut. Jeg holdt på med skøyter og fotball, og ble kretsmester for G14 med Viking. Året etter valgte jeg bort fotball. Det var ikke lett, for alle kompisene mine var på laget, forteller Peder Fejerskov Kongshaug.

Fejerskov kommer fra Danmark på morens side. Oldefaren til Peder Kongshaug var dansk og het Peder Fejerskov.

– Men jeg er glad for at jeg gjorde det, tilføyer han angående valget av hurtigløp på skøyter.

Tirsdag gikk 20-åringen i front for lagtempo-trioen Kongshaug, Hallgeir Engebråten (22), Sverre Lunde Pedersen (29) som med semifinaleseier over Nederland og finaleseier over Russlands olympiske komité forsvarte Norges OL-gull fra Pyeongchang for fire år siden.

LEDET AN: Det var Peder Kongshaug som styrte Norges tempo under tirsdagens lagtempo. Bak ham Hallgeir Engebråten, mens Sverre Lunde Pedersen er skjult bak de to.

En uke tidligere var han 15/100 fra å knipe bronsemedaljen på 1500 meter i sin OL-debut.

Lørdag går han fellesstarten, «fordi det var en plass». Han sier at han synes det er en fet distanse, og da er det bare å ta muligheten når den dukker opp.

Peder Kongshaug vedgår at det er en litt spesiell historie, det at han begynte med skøyter. Den startet med en fellestrening «med bare gamle folk» på isen. Men også med to unge instruktører, litt eldre enn ham selv, som han minnes var sykt kule.

– De gikk så elegant, det så kult ut – hele pakken. De spurte om jeg ville være med i en yngre gruppe. Jeg ble bitt. Ikke bare av sporten, men av hele kulturen. Jeg fant meg veldig til ro med den gjengen, sier Peder Kongshaug.

Norges Skøyteforbunds avgående sportssjef Lasse Sætre sammenligner Kongshaug med Håvard Bøkko (35), som snart ble omtalt som skøytesports fremtid da han dukket opp på landslaget som tenåring.

– Han er et multitalent, som Bøkko. Han trikset mest med en ball. Slo han terninger, fikk han bare seksere. Peder har mange talenter. Han gjør ikke noe halvveis. Det er veldig fascinerende å møte slike personer, sier Sætre.

Påtroppende sportssjef Petter Andersen sier at han er en utrolig bra fyr.

– Han ble juniorverdensmester. Men det er noe annet å bli olympisk mester. Han har tatt enorme steg gjennom vinteren, sier han.

– Det har jeg ikke tenkt så mye over, svarer Peder Kongshaug på spørsmål om hvordan det er å bli påført merkelappen norsk skøytesports fremtid.

– Det er veldig stort å kunne stå her med gullet i hånden. Det har vært drømmen min helt siden jeg tok mine første skøyteskjær i Sørmarka (Arena). Jeg håper det kan være motivasjon for de yngre, å se at man – om man ikke kommer fra Nederland, en ikke typisk skøyteby og i alle fall ikke fra en typisk skøytefamilie – så ja, jeg håper det kan inspirere, sier han.

Moren var styreleder i Viking til etter at sønnen ga seg med fotball. Nå er Kristin Fejerskov Kragseth styreleder i Stavanger Sandnes skøyteklubb, og administrerende direktør i olje- og gasselskapet Petoro. Med andre ord veldig viktig i Olje-Norge, også.

– Hun er gull verdt, både for meg og klubben vår, sier Peder Kongshaug – som ikke ble holden av gullbonusen fra skøyteforbundet. 48.000 kroner delt på fire.

– Hvis jeg hadde villet bli rik, skulle jeg kanskje fortsatt med fotball. For meg er gullet mer enn godt nok, sier han.

Han svarte på typisk vis godt for seg da han av rettighetshaver Discovery ble spurt om han kunne beskrive lagkamerat og sitt barndomsidol Sverre Lunde Pedersens nærmest mirakuløse «oppstandelse» til historiens første dobbeltgullvinner i lagtempo – 200 dager etter hans livstruende sykkelulykke.

MULTITALENT: Peder Kongshaug blir beskrevet som et multitalent av sportssjef i Norges Skøyteforbund, Lasse Sætre.

– Min far hadde et uttrykk om at «motvind er for å seile i». Da jeg så Lunde for et halvt år siden og var glad for at han pustet, tenkte jeg på det ordtaket. Han reiste storseilet og krysset vinden, uttalte Peder Kongshaug på direkten.

– Da jeg ble kjent med ham så jeg at han kan bli fryktelig god. Han har innstillingen, han har hodet til å prestere når det gjelder på den største scenen, som her, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han debuterte i OL for 12 år siden. Dette er hans fjerde, han vant medaljer (bronse og gull) først i sitt tredje.

– Han kan mye, og han er god til å få ut sitt beste. I hans første løp i OL (1500 m) – så ung – gikk han sitt beste løp i karrieren. Det sier litt om det konkurransemennesket han er, sier Sverre Lunde Pedersen.

Håvard Bøkko vant mer enn folk flest muligens er klar over. Han gjorde det imidlertid i skyggen av tidenes skøytekonge, Sven Kramer (35).

Peder Kongshaug sier at det er viktig å sette bena i jorden, skulle han – som Bøkko – bli utsatt for en slik tilfeldighet. Et mål om å bli best, er selvsagt. Men det er også om å gjøre å slå seg til ro med å oppfylle eget potensial, mener han.

– Hvis jeg får ut det jeg er god for, og får vist meg frem, så må jeg være stolt av meg selv, sier Peder Kongshaug.