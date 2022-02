Gullhåpet Kleveland: Her er triksene han har på lur

BEIJING (VG) OL-gullhåp Marcus Kleveland (22) fra Dombås mistet sin kjære bestefar Johan rett før OL, mislyktes i slopestyle i fjellene nordvest for arrangørbyen – men har sterkt tro på revansj i Big Air. Fordi han føler seg som hjemme etter at han flyttet ned til Beijing.

NY MULIGHET: Matrcus Klevaland er klar for Big Air.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg frøs så inn i helvete oppi der (Zhangjiakou). Det er digg å komme ned til Beijing. Det er sykt å si det. Jeg følte meg nesten hjemme da jeg kom ned til Beijing. Hva skal jeg si; det er mye bedre å være her, sier han til VG etter første treningsøkt i den bokstavelig talt oppsiktsvekkende Big Air-arenaen.

Den er plassert i et tidligere kulldrevet industriområde, nærmest innrammet av enorme skorsteiner.

– Det er en spesiell plass, det er det, understreker Marcus Kleveland.

Det var her friski-kjører Birk Ruud (21) vant sitt historiske OL-gull for en snau uke siden. Det er her Marcus Kleveland er blant gullfavorittene foran kvalifiseringen mandag 06.30 norsk tid og finalen tirsdag morgen 06.00 norsk tid. Ståle Sandbech (28) og Mons Røisland (25) har også til hensikt å hevde seg i toppen.

Kvinnenes kvalifisering og finale med norske Hanne Eilertsen starter 02.30 norsk tid mandag og tirsdag.

– Jeg har tror på Big Air. Det har jeg, slår Marcus Kleveland fast i pressesonen i deltagerlandsbyen i Beijing by.

OL-HÅP: Marcus Kleveland.

Han har grunn til det. Av totalt 10 X Games-medaljer har han vunnet fem i Big Air: To gull- og tre sølvmedaljer. Og han har vunnet Big Air her i Beijing. Det gjorde han allerede for drøyt fem år siden, i november 2016, som 17-åring. Da het konkurransen Air+Style. Den ble arrangert i Fugleredet, stadion for åpningsseremonien OL-2022.

– Jeg har prøvd et par triks. Jeg må bare få til litt flere spins og flips, så tenker jeg det skal gå greit, sier han – og skriver på oppfordring navnene på tre av triksene han har i ermet.

«Nollie FS (Front side) Triple Rodeo», «Switch backside triple cork 1620» og «Backside quad cork 1800».

– Det er bare å komme seg gjennom den forbanna kvalifiseringen, sier han og smiler – med tenner fri for regulering.

– Det er alltid kjipt å kjøre kvalifisering. Du prøver å safe, men må også kjøre bra nok til å komme videre (12 av 30 startende til finalen), forklarer han.

Han har økt antall følgere av sin Instagram-konto med rundt 50.000 siden han kom til OL. Nå teller de rundt 630.000. Han sier at OL er en bra plass å være med tanke på eksponering «og alt». Marcus Klevelands bestefar Johan døde etter lang tids sykdom noen dager etter at han landet i Kina. Han forteller at han har mottatt mange kondolanser, og at han selv har taklet det bra – og at det er slik livet er.