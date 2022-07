Djokovic slo amper Kyrgios i Wimbledon-finalen: – Det er offisielt en «bromance»

(Novak Djokovic – Nick Kyrgios, 4–6, 6–3, 6–4, 7–6) Tittelgrossisten mot finaledebutanten, maskinen mot bråkmakeren – tittelforsvarer Novak Djokovic (35) måtte virkelig kjempe for sin 21. Grand Slam-tittel mot Nick Kyrgios (27). Sistnevnte fyrte av flere verbale salver underveis.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Hun skriker til meg midt under serven min i en Wimbledon-finale. Du trodde ikke på meg og da gjorde hun det igjen, som nesten kostet meg gamet. Send henne ut, sa Kyrgios til dommeren etter å ha ment seg forstyrret av en tilskuer mot slutten av tredje sett.

– Det er hun i kjolen som ser ut til å ha drukket 700 drinker, bror, fortsatte han, etter at han krevde at teamet hans skulle ta affære og ikke bare «slappe av».

De to finale-duellantene fulgte hverandre tett i tredje sett og Kyrgios var 40–0 opp i sitt femte servegame før Djokovic hentet seg voldsomt inn og til slutt klarte å bryte. Kyrgios var tydelig frustrert på sine egne i spillerboksen og serverte en lang tirade etter at det hadde raknet.

Djokovic, han beholdt roen og servet inn tredjesettet, som dermed gjorde at han tok ledelsen med 2–1. I det fjerde settet vant Djokovic på tie break og etter kampen var Kyrgios langt roligere.

– Jeg er ekstremt fornøyd med resultatet og det er det beste resultatet i min karriere. Forhåpentligvis er jeg her igjen en gang, sier han til arrangøren – iført rød caps, som åpenbart bryter med Wimbledons kutyme om hvite klær.

– Nick, du kommer tilbake. Jeg respekterer deg enormt mye, du er en fantastisk atlet og person. Jeg trodde aldri jeg skulle si så mange fine ting om deg, med tanke på det forholdet vi har hatt. Det er offisielt en «bromance», sier Djokovic – og viser til feidene de to har hatt mot hverandre.

forrige





fullskjerm neste VINNEREN: Novak Djokovic feirer etter å ha vunnet sin fjerde strake Wimbledon-tittel. 1 av 4 Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

27-åringen Kyrgios kom til sin første Grand Slam-finale etter at Rafael Nadal måtte trekke seg fra semifinalen med en skade i magen, og australieren fikk dermed langt mer hvile enn sin serbiske rival før finalen.

Ikke bare det: I begge de to foregående møtene mellom fiendene som ble til «brødre», har Kyrgios stukket av gårde med seieren.

I det første settet brøt australske Kyrgios tidlig og kunne til slutt serve hjem til 6–4. Kyrgios var skarp, presis og fenomenal i grunnspillet, Djokovic hadde – som så mange ganger før i denne Grand Slam-turneringen – starttrøbbel.

Som også så mange ganger før i årets Wimbledon-turnering: Djokovic slo tilbake med et brudd tidlig i det andre settet, hans første brudd noen gang mot Kyrgios. Australieren begynte å vise følelser, først og fremst frustrasjon, serberen smilte rolig for seg selv da han så det – og servet inn til 6–3 i sett to.

forrige



fullskjerm neste IMPONERT? Internett-helten prins George med hertuginne Kate. 1 av 3 Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

I fjerde sett kom han med et nytt utbrudd etter å ha bommet på en lobb rett ved nettet. Australieren er kjent for sitt temperament, og har tidligere uttalt at han ikke har en trener «fordi jeg ikke vil legge den byrden på noen».

Ved hans gjentatte utbrudd kom publikum med både jubel og buing mot den eksentriske 27-åringen. Djokovic satt stille i båten og malte Kyrgios i senk.

Ingen klarte å bryte i fjerdesettet og dermed ble det tie break. Der hadde serberen full kontroll etter flere kostbare feil fra Kyrgios, Djokovic forsvarte Wimbledon-tittelen og tok med det sin 21. Grand Slam-tittel i en eventyrlig karriere. Kun Rafael Nadal (22) har flere.

Samtidig befester 35-åringen sin posisjon Wimbledons nye konge. Han har vunnet fire på rad og seks av de åtte siste turneringene.